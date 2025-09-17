Coppa Davis 2025, Italia pronta al sorteggio delle Finals a Bologna

La Coppa Davis 2025 entra nel vivo con il sorteggio delle Finals, previsto per mercoledì 17 settembre alle ore 12:00. L’Italia, campione in carica, è pronta a difendere il titolo conquistato nel 2023 e nel 2024. Il sorteggio determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale, che si terranno a Bologna dal 18 al 23 novembre.

L’Italia: testa di serie e ambizioni da campione

Gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, sono testa di serie numero 1 grazie al loro status di campioni uscenti. Oltre all’Italia, altre nazioni come Germania, Francia e una tra Argentina e Repubblica Ceca sono designate come teste di serie, in base al ranking per nazioni. Questo posizionamento garantisce agli azzurri un percorso teoricamente più agevole verso la finale.

Il sorteggio: come funziona e le possibili avversarie

Il sorteggio delle Finals 2025 seguirà un sistema che prevede l’assegnazione delle teste di serie alle righe 1, 2, 3 e 4 del tabellone. Le squadre saranno poi distribuite nei vari gruppi, con l’Italia che non potrà affrontare la Germania prima di un’eventuale finale. Le possibili avversarie degli azzurri nei quarti di finale includono Francia, Spagna, Belgio, Argentina, Repubblica Ceca e Austria. L’incrocio con la Spagna, capitanata da Carlos Alcaraz, potrebbe avvenire già nei quarti di finale, suscitando grande attesa tra i tifosi che sperano in una nuova sfida con Jannik Sinner.

Calendario delle Finals 2025

Fase a gironi : dal 18 al 23 novembre a Bologna.

: dal 18 al 23 novembre a Bologna. Quarti di finale : 19-21 novembre.

: 19-21 novembre. Semifinali : 22-23 novembre.

: 22-23 novembre. Finale: 24 novembre.

Dove seguire il sorteggio e le partite

Il sorteggio delle Finals 2025 sarà trasmesso in diretta su SuperTennis TV, canale 64 del digitale terrestre, e in streaming su NOW. Le partite delle Finals saranno visibili su Sky Sport, con copertura completa delle gare a partire dai quarti di finale.