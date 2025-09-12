Djokovic lascia la Serbia e si trasferisce in Grecia

Novak Djokovic ha deciso di trasferire la sua famiglia in Grecia a causa delle crescenti pressioni degli ambienti filogovernativi serbi. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il campione di tennis ha iscritto i suoi due figli, Stefan di 11 anni e Tara di otto, al St. Lawrence College di Atene. Il vincitore di 24 Slam avrebbe acquistato una casa per la sua famiglia nella capitale greca.

Il supporto ai manifestanti anti-Vucic

Da tempo considerato un eroe nazionale, l’atleta serbo è stato duramente criticato negli ultimi mesi dai media fedeli al presidente Aleksandar Vucic dopo aver mostrato solidarietà ai manifestanti. Le proteste sono scoppiate lo scorso dicembre dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, in cui sono morte 16 persone.

Il fuoriclasse di Belgrado ha espresso sui social media il sostegno agli studenti che sono scesi in piazza a manifestare accusando le autorità di corruzione: “Come persona che crede profondamente nel potere dei giovani e nel loro desiderio di un futuro migliore, credo sia importante che le loro voci vengano ascoltate. La Serbia ha un potenziale enorme e la sua gioventù istruita è la sua più grande forza. Ciò di cui abbiamo tutti bisogno è comprensione e rispetto“.

Nole dedicò una vittoria agli Australian Open a uno studente ferito durante le manifestazioni, assistette a una partita di basket a Belgrado indossando una felpa con la scritta “Gli studenti sono campioni” e condivise immagini di raduni di massa con la didascalia “Storia, incredibile”. I tabloid serbi risposero bollandolo come “falso patriota” e accusandolo di sostenere una cosiddetta “rivoluzione colorata”.

La carriera di Djokovic

Classe 1987, 38 anni di Belgrado, Novak Djokovic è uno dei tennisti più forti di sempre. In carriera ha vinto 100 titoli tra cui 24 Slam. E’ stato n°1 del mondo e ha segnato l’epoca moderna del tennis facendo parte dei Big 3, il gruppo formato da lui, Roger Federer e Rafael Nadal. Solo con i montepremi dei tornei, ha guadagnato oltre 190 milioni di dollari e ha vinto un totale di 1155 incontri a fronte di 232 sconfitte. Il suo anno più prolifico è stato il 2015 quando ha conquistato ben 11 titoli, tra cui Australian Open, Wimbledon, Us Open, sei Masters 1000 e le Atp Finals.

Nonostante sia ormai un veterano del circuito Atp, Nole non ha intenzione di appendere la racchetta al chiodo e vuole continuare a giocare. La sua priorità al momento è la famiglia, per questo ha deciso di diminuire la sua partecipazione ai tornei ma senza mai mancare agli Slam. Quest’anno è il n°4 della classifica, alle spalle di Alexander Zverev, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nuovo n°1. Nel 2025 ha vinto un trofeo: l’Atp 250 di Ginevra, in Svizzera.