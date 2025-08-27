Us Open 2025, il programma del 27 agosto: gli italiani in campo, dove vederlo

Dopo il superamento del primo turno da parte di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti e le eliminazioni al debutto di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, prosegue anche oggi 27 agosto lo US Open 2025 con le prime partite del secondo turno. Anche oggi protagonisti diversi italiani, con match imperdibili. Ecco il programma della giornata.

Gli italiani in campo

Il primo azzurro a scendere in campo sarà Luciano Darderi (n.34 Atp), che giocherà sul court 12 contro Eliot Spizzirri (n. 127 Atp) non prima delle 20:30 ora italiana. Darderi cercherà di superare il secondo turno dopo la vittoria nel primo match contro Rinky Hijikata: in caso di passaggio del turno, potrebbe regalare ai tifosi un derby tutto italiano o una sfida contro un avversario di lusso.

L’avversario del vincente tra Darderi e Spizzirri, infatti, uscirà dal big match di giornata: quello che si giocherà a partire dall’una di notte ora italiana sul prestigioso Arthur Ashe Stadium e che vede opposti Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz. Unico precedente tra i due all’Itf di Maiorca nel 2020: lo spagnolo, oggi numero 2 al mondo nel ranking Atp, vinse per 6-2, 6-1.

In campo femminile, invece, sempre a partire dall’1 ora italiana, Jasmine Paolini sarà impegnata contro la giovane Iva Jovic sul Louis Armstrong Stadium. L’azzurra sembra partire favorita: nel loro ultimo precedente, a marzo nel secondo turno di Indian Wells, vinse in tre set.

In sintesi, ecco il programma di oggi degli italiani:

Ore 20:30 – Campo 12 – Luciano Darderi vs Eliot Spizzirri

Ore 1 – Arthur Ashe Stadium – Mattia Bellucci vs Carlos Alcaraz

Ore 1 – Louis Armstrong Stadium – Jasmine Paolini vs Iva Jovic

Dove vedere lo Us Open 2025 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2025 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.

Gli altri match del 27 agosto

Ma, oltre agli incontri degli italiani, il programma dello US Open del 27 agosto offre diversi match di grande interesse internazionale, sia tra i big che tra giovani emergenti destinati a sorprendere.