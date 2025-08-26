Us Open 2025, Vit Kopriva: età, ranking e carriera dell’avversario di Jannik Sinner

Jannik Sinner in campo oggi, martedì 26 agosto, allo Us Open 2025. L’azzurro, al primo turno dello Slam americano, sfida il ceco Vit Kopriva, 28enne n°89 Atp. Il match è atteso sull’Arthur Ashe Stadium non prima delle 18.40 (ora italiana). Il n°1 del mondo deve dunque rispondere allo spagnolo Carlos Alcaraz, n°2 del ranking, che nella notte ha vinto all’esordio a Flushing Meadows contro il padrone di casa Reilly Opelka, con il punteggio di 6-4 7-5 6-4.

Chi è Vit Kopriva, l’avversario di Jannik Sinner

Vit Kopriva è nato a Bilovec, Repubblica Ceca, il 15 giugno 1997. Professionista dal 2015, è alla posizione n°89 della classifica e in carriera è riuscito a spingersi fino alla n°78 come suo best ranking. Il suo colpo migliore è il rovescio e la superficie preferita è la terra. Roger Federer è l’idolo a cui si è sempre ispirato. Ha conquistato il suo primo punto Atp nel 2015, all’età di 18 anni ed è entrato nella Top 100 di recente, ad aprile 2025.

La sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam è arrivata a giugno durante il Roland Garros, a Parigi. Il tennista 28enne non ha mai vinto un titolo Atp e quest’anno ha collezionato otto vittorie e 10 sconfitte, accumulando un montepremi di circa 503.000 dollari. Al di fuori del campo è un grande appassionato di calcio e hockey nonché fan del Chelsea.

Sinner vs Kopriva, orario e dove vedere la partita (anche in chiaro)

Non ci sono precedenti tra Sinner e Kopriva. La partita è la seconda in programma sull’Arthur Ashe Stadium dopo quella del tabellone femminile tra la polacca n°2 del mondo Iga Swiatek e la colombiana Emiliana Arango. I match sul campo centrale iniziano alle ore 17.30 italiane, le 11.30 a New York. Sarà possibile vedere la sfida in diretta e in chiaro su SuperTennis al canale 64 del digitale terrestre, via satellite sul canale 212 e sulla piattaforma OTT SupertenniX (gratuita per i tesserati Fitp, 1,99 euro/mese per i non tesserati).

Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi. Inoltre, attraverso la piattaforma multichannel SuperTennis Plus (per i possessori di smart tv di nuova generazione), gli appassionati potranno seguire live altri quattro match oltre a quello in diretta sul canale in quel momento. Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv SuperTennis, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Usta (la Federtennis statunitense) per il prolungamento del contratto per la trasmissione in chiaro e in esclusiva del torneo fino al 2030.

La programmazione di Sky

Il match di Sinner sarà live anche su Sky e in streaming su NOW. Sette i canali dedicati per seguire tutti i match del torneo di Flushing Meadows. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.

Il pronostico del match

Quello contro il tennista ceco è un impegno ampiamente alla portata del campione altoatesino, come testimoniano i bookmaker. Secondo quanto riporta Agipronews, vale infatti 1,01 su Planetwin365 la qualificazione al secondo turno per l’azzurro, mentre si sale a 14 per l’affermazione del suo avversario. Quote basse anche tra il set betting, con il 3-0 Sinner in pole a 1,14, seguito dal 3-1 a 4,20 e dal 3-2 a 25. Una vittoria di Kopriva in tre, quattro o cinque set è offerta a 50.