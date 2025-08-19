Us Open 2025, gli azzurri in campo oggi 19 agosto

Si completa oggi, martedì 19 agosto, il primo turno delle qualificazioni dello Us Open 2025. Ecco il programma degli azzurri, in campo questo pomeriggio.

Nuria Brancaccio (n°168) partecipa per la seconda volta alle qualificazioni dello Us Open dopo la sconfitta all’esordio contro la tedesca Laura Siegemund nel 2023. Insegue la sua prima qualificazione nel main draw di uno Slam. All’esordio giocherà per la prima volta contro l’australiana Priscilla Hon (n°132).

Giulio Zeppieri (n°260), iscritto grazie al ranking protetto, non ha mai disputato lo Us Open in tabellone principale. Ha tentato due volte le qualificazioni, perdendo al primo turno nel 2021 e nel match decisivo per l’accesso al main draw nel 2023. Ha un record complessivo di tre vittorie e sei sconfitte nel main draw degli Slam: ha raggiunto il secondo turno all’Australian Open nel 2023, al Roland Garros nel 2023 e nel 2024. Quest’anno ha già superato le qualificazioni a Parigi e a Wimbledon. Giocherà per la prima volta contro il libanese Hady Habib (n°165).

Lucrezia Stefanini (n°143) disputerà per la quinta volta le qualificazioni allo Us Open con la speranza di centrare per la prima volta l’accesso al tabellone principale. In carriera ha giocato tre Slam in main draw. Il miglior risultato è il secondo turno all’Australian Open del 2023. Al primo turno giocherà contro l’australiana Diatchenko (n°407) che ha battuto in entrambi i precedenti confronti diretti, sempre nel 2022, al primo turno del WTA 125 di Gaiba sull’erba e ai quarti dell’ITF W60 di Caldas de Rainha sul duro.

Stefano Travaglia (n°212) giocherà lo Us Open per la nona volta, la prima dal 2023. Cinque le sue esperienze in main draw, tre dopo aver superato le qualificazioni, due essendo entrato in tabellone per diritto di classifica. Il miglior risultato resta il secondo turno del 2017. Al debutto nelle qualificazioni giocherà per la seconda volta contro lo statunitense Damm (n°429) che ha sconfitto nei quarti al Challenger di Coblenza sul duro indoor nel 2024.

Giorgia Pedone (n°255) partecipa per la prima volta alle qualificazioni dello US Open. Mai nel main draw di un major, la ventenne quest’anno ha perso all’esordio alle quali dell’Australian Open. Il suo percorso inizierà contro la polacca Chwalinska (n°180) che non ha mai affrontato in carriera.

Gli azzurri in campo nel doppio misto

L’Italia del tennis oggi è chiamata a tifare anche per la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, a caccia di uno storico bis nel doppio misto a New york dopo il trionfo dello scorso anno. I due giocheranno alle 17, ora italiana, contro lo statunitense Taylor Fritz e la kazaka Elena Rybakina. Chi vince va ai quarti di finale. Scenderà in campo, alla stessa ora, anche Lorenzo Musetti, che farà coppia con Cate McNally. L’azzurro e l’americana se la vedranno con il francese Gael Monfils e la giapponese Naomi Osaka.

Popcorn needed for the US Open Mixed Doubles Championship order of play 🍿 pic.twitter.com/25RjR0Hkhd — US Open Tennis (@usopen) August 18, 2025

Dove vedere le partite dello Us Open 2025

Le partite dello Us Open 2025 si potranno seguire su SuperTennis, SkySport Uno e SkySport Tennis e in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.