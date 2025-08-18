Us Open 2025, Sinner nel doppio misto con Siniakova: date, quando inizia, il tabellone del primo turno

Jannik Sinner ha una nuova partner per il torneo di doppio misto degli US Open 2025. Si tratta di Katerina Siniakova, tennista classe 1996 e specialista del doppio con ben 30 titoli all’attivo in campo femminile e due nel misto. Nel circuito Wta, ha vinto 10 titoli del Grande Slam (tre Wimbledon, tre Roland Garros, tre Australian Open, uno Us Open) e ha vinto tutti e quattro i Major insieme alla connazionale Barbora Krejcikova, con la quale ha conquistato anche l’oro olimpico di Tokyo 2021 e le Wta Finals del 2021. In doppio misto, ha vinto Wimbledon 2025 insieme a Sam Verbeek e l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con il fidanzato Tomas Machac. Sinner avrebbe dovuto fare coppia con Emma Navarro ma quest’ultima si è ritirata per giocare il singolare di Monterrey, in Messico.

Us Open 2025, quando inizia il doppio misto

Si è svolto domenica il sorteggio del tabellone del doppio misto allo Us Open 2025: l’evento inizierà martedì 19 agosto e assegnerà un milione di dollari alla squadra vincitrice. Il primo e il secondo turno si giocheranno martedì a partire dalle 11 ora locale (ore 17 in Italia). Le semifinali e la finale si giocheranno mercoledì sera. La coppia testa di serie numero 1 è formata da Emma Raducanu e Carlos Alcaraz.

Gli altri italiani in campo nel doppio misto

Non solo Sinner e Siniakova in campo, parteciperanno al doppio misto allo Us Open anche altre due coppie con italiani:

Lorenzo Musetti con Caty McNally . Americana, classe 2004, McNally ha disputato le finali del doppio femminile nel 2021 e 2022 rispettivamente insieme a Coco Gauff e Taylor Townsend . Il carrarino avrebbe dovuto giocare insieme a Jasmine Paolini , che però si è ritirata dopo essersi qualificata alla finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati, in cui affronterà Iga Swiatek . Quest’ultima parteciperà al torneo insieme a Casper Ruud.

. Americana, classe 2004, McNally ha disputato le finali del doppio femminile nel 2021 e 2022 rispettivamente insieme a . Il carrarino avrebbe dovuto giocare insieme a , che però si è ritirata dopo essersi qualificata alla finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati, in cui affronterà . Quest’ultima parteciperà al torneo insieme a Casper Ruud. Andrea Vavassori con Sara Errani. La coppia azzurra parte da campione in carica, avendo vinto il doppio misto anche nel 2024.

Popcorn needed for the US Open Mixed Doubles Championship order of play 🍿 pic.twitter.com/25RjR0Hkhd — US Open Tennis (@usopen) August 18, 2025

Il tabellone del primo turno, contro chi giocheranno gli italiani

Ecco il tabellone del primo turno:

Raducanu/Alcaraz (1) vs Pegula/Draper.

Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev

Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

Tantissimi dunque i grandi nomi del tennis in campo, sia maschile che femminile: da Novak Djokovic a Madison Keys, da Daniil Medvedev a Elena Rybakina. Oltre a una leggenda dello sport come Venus Williams, che parteciperà al torneo in coppia con Reilly Opelka e, all’età di 45 anni, scenderà in campo anche nel singolare femminile grazie a una wild card.