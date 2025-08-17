Wta Cincinnati, Paolini in finale: battuta Kudermetova

Jasmine Paolini ha battuto la russa Veronika Kudermetova in tre set per 6-3, 6-7 (2), 6-3 al torneo Wta 1000 di Cincinnati e vola in finale, dove affronterà la polacca Iga Swiatek.

La partita

La partita, durata due ore e venti minuti, è stata molto combattuta. Paolini ha iniziato bene vincendo il primo set 6-3. Nel secondo set, dopo essere andata avanti 5-4 con la possibilità di servire per il match, ha subito però il contro-break e ha perso il set nel tiebreak per 7-2. Nel terzo set è però riuscita a riprendere il controllo del match, chiudendo con un altro 6-3. Si è trattato di un match intenso ma non spettacolare, in cui Paolini è riuscita a prevalere grazie alla sua aggressività e concentrazione. Kudermetova, nonostante la sconfitta, ha comunque mostrato un buon livello di gioco ma è sembrata provata dal caldo e dalla fatica accumulata nei turni precedenti.

Quando si gioca la finale Paolini-Swiatek

Adesso ci saranno solo poco più di 24 ore di riposo per Jasmine Paolini, che affronterà Iga Swiatek, la numero 3 al mondo nel ranking Wta, non prima della mezzanotte ora italiana di martedì 19 agosto, quando in Ohio saranno le 18 circa. Sarà l’atto conclusivo di una grande giornata per i colori italiani del tennis, preceduta dalla finalissima del torneo maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi i match si potranno vedere in tv sui canali Sky Sport e in streaming su Now.

I precedenti tra Paolini e Swiatek

Sarà un match difficile quello per Jasmine Paolini contro la polacca Swiatek: i precedenti infatti recitano 5 vittorie a zero per l’avversaria dell’azzurra. L’ultimo testa a testa è stato lo scorso giugno a Bad Homburg, con Swiatek che vinse per 6-1, 6-3.