Atp Cincinnati 2025, la finale sarà ancora Sinner-Alcaraz: quando si gioca, dove vederla

Ancora Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nell’ennesima finale dopo lo spettacolo di Wimbledon e del Roland Garros. Teatro del nuovo scontro tra i due dominatori del 2025 del tennis sarà il cemento di Cincinnati. Dopo la vittoria dell’azzurro nella sua semifinale contro il francese Atmane, infatti, Sinner è stato raggiunto in finale dallo spagnolo, che ha superato in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 il tedesco Alexander Zverev.

The rivalry continues 🍿 pic.twitter.com/KXrvCyKkay — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 17, 2025

La vittoria di Alcaraz

C’è voluta un’ora e 45 minuti ad Alcaraz per superare il tedesco, che non era al 100% a causa di problemi respiratori dovuti anche al caldo estremo dell’Ohio. La partita è iniziata con un grande equilibrio e scambi intensi. Sul 2-2, Zverev ha avuto tre palle break a favore che Alcaraz ha salvato tutte grazie a ottimi colpi, poi lo spagnolo ha preso il controllo trovando il break decisivo al settimo game, con un mix di servizio efficace, discese a rete e palle corte. Alcaraz ha così vinto il primo set 6-4. Nel secondo set, Zverev ha mostrato segni di disagio fisico, accusando difficoltà respiratorie e costringendo il fisioterapista a intervenire, e Alcaraz ha sfruttato questo calo fisico per chiudere il match. Lo spagnolo ha ottenuto un altro break nel settimo gioco e ha dominato fino al 6-3 finale. “Abbiamo iniziato la partita molto bene, con scambi intensi, un ottimo livello di tennis – ha detto Alcaraz – Ma all’improvviso ha iniziato a sentirsi male. E da quel momento la mia attenzione si è spostata su come stava lui, invece che sul mio gioco. È stata una situazione difficile per me, e gli auguro il meglio. Non è mai facile giocare contro qualcuno che sai non essere al 100%“, ha dichiarato Alcaraz dopo il match.

Alcaraz: “Non vedo l’ora di incontrare di nuovo Jannik”

“Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik – ha detto ancora Alcaraz – Quando giochiamo, alziamo entrambi il livello al massimo e offriamo uno spettacolo di tennis davvero bello. Sono pronto a rivedere ciò che non ha funzionato nell’ultima partita e a cercare di fare meglio lunedì”.

Finale Sinner-Alcaraz: quando si gioca e dove vederla

La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà lunedì 18 agosto alle ore 21:00 ora italiana, sul P&G Center Court della città dell’Ohio. La diretta tv della finale sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW.

Wta Cincinnati, Errani-Paolini eliminate in semifinale

In campo femminile, invece, si registra l’eliminazione nel doppio della coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, battuta in semifinale dalla cinese Hanyu Guo e dalla russa Alexandra Panova. 6-3, 6-2 il risultato finale. Paolini potrà rifarsi già oggi, domenica, nella semifinale del singolo femminile contro Veronika Kudermetova.

Paolini-Kudermetova, quando si gioca e dove vederla

Anche Paolini-Kudermetova in tv è trasmessa in esclusiva da Sky Sport mentre su internet sarà disponibile su SkyGo e Now. Il primo scambio dovrebbe essere intorno alle 21 ora italiana di oggi, domenica 17 agosto.