Atp Cincinnati 2025, Sinner batte Atmane e vola in finale

Jannik Sinner vola in finale all’Atp Cincinnati 2025, Masters 1000 in cui difenderà il titolo di campione in carica. In semifinale il numero uno al mondo si è imposto in due set 7-6 6-2 sul francese Terence Atmane, numero 136 del ranking ma vera sorpresa del torneo, al termine del quale sarà tra i primi 70 al mondo.

La vittoria nel giorno del compleanno

Sinner festeggia così con una finale il suo 24esimo compleanno, con la 200esima vittoria Atp sulla superficie più ‘dura’. L’altoatesino lunedì affronterà in finale uno fra Alexander Zverev o Carlos Alcaraz. Con lo spagnolo sarebbe la riedizione di quanto visto negli scorsi mesi con le finali slam del Roland Garros, vinta dall’erede di Rafa Nadal, e Wimbledon, con la vittoria sull’erba del campione italiano.

Sinner: “Partita difficile con avversario che non conoscevo”

“E’ stata una partita difficile, ogni volta che affronti un avversario che non conosci è dura. Ma giocare contro questo tipo di avversari nei turni finali è ancora più complesso, la pressione sale”, ha detto Sinner nell’intervista a caldo al termine del match con Atmane, che nei turni precedenti ha eliminato Holger Rune e Taylor Fritz. “Ha battuto grandi giocatori e ha meritato il suo posto in semifinale: sa fare bene tutto. Sapevo che dovevo essere molto attento, penso di aver gestito bene la situazione, ho servito benissimo nel primo set. Sono contento di essere di nuovo in finale, vediamo come andrà”. “Il nostro obiettivo qui, verso gli US Open – ha concluso Sinner -, era mettere tennis nelle gambe e allo stesso tempo riuscire a lavorare in palestra per essere pronto a New York. Domani sarà una giornata di maggior relax”.