Atp Cincinnati 2025, Sinner in campo oggi: a che ora e dove vederlo

Jannik Sinner torna in campo oggi 16 agosto al torneo Atp Cincinnati 2025. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, trova in semifinale il francese Terence Atmane, vera sorpresa del torneo, numero 136 del mondo ma che dopo Cincinnati entrerà nei primi 70, e che ha eliminato negli ottavi Taylor Fritz e nei quarti Holger Rune.

Atmane: chi è l’avversario di Sinner

Dopo aver rispedito a casa negli ottavi lo statunitense Taylor Fritz (n.4 del ranking e del seeding) il tennista francese ha eliminato anche il danese Holger Rune (n.9 Atp e settima testa di serie), battuto con un netto 6-2, 6-3. “Mi sto divertendo tantissimo in campo. È per momenti come questi che mi alleno duramente ogni giorno. Sono solo emozioni positive. Non vedo l’ora che arrivi sabato per la semifinale. Sarà una partita fantastica – ha aggiunto in una intervista a ‘L’Equipe’ parlando del suo prossimo avversario”. Atmane non mostra timore reverenziale per il numero 1: “È una persona con due braccia e due gambe, come me. È il n.1 al mondo, vince gli Slam, complimenti a lui. Sarà interessante per me: dopo aver battuto il n. 4 e il n. 9, potrò misurarmi con il n. 1. Vedrò com’è giocare ad un livello molto, molto alto. Lo affronterò come le altre partite perché in ogni caso, non ho nulla da perdere. È dall’inizio del torneo che non ho nulla da perdere e sabato non cambierà nulla”.

Il match di Sinner: a che ora e dove vederlo in tv

Il match di semifinale tra Sinner e Atmane è in programma alle 21. Nell’altra semifinale il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, affronterà il numero 3 Alexander Zverev, che si è sbarazzato nei quarti del numero 6, lo statunitense, Ben Shelton, fresco vincitore a Toronto, con il punteggio di 6-2, 6-2.

Sarà possibile vedere la partita di Sinner con il francese in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Le semifinali dell’Atp Cincinnati 2025