Atp Cincinnati 2025, Atmane batte Rune e ora trova Sinner in semifinale

Prosegue l’avventura di Terence Atmane al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo aver rispedito a casa negli ottavi lo statunitense Taylor Fritz (n.4 del ranking e del seeding) il tennista francese ha eliminato anche il danese Holger Rune (n.9 ATP e settima testa di serie), battuto con un netto 6-2, 6-3. In semifinale adesso affronterà Jannik Sinner.

Le parole di Atmane

“Mi sto divertendo tantissimo in campo. È per momenti come questi che mi alleno duramente ogni giorno. Sono solo emozioni positive. Non vedo l’ora che arrivi sabato per la semifinale. Sarà una partita fantastica – ha aggiunto in una intervista a ‘L’Equipe’ parlando del suo prossimo avversario – È una persona con due braccia e due gambe, come me. È il n.1 al mondo, vince gli Slam, complimenti a lui. Sarà interessante per me: dopo aver battuto il n. 4 e il n. 9, potrò misurarmi con il n. 1. Vedrò com’è giocare ad un livello molto, molto alto. Lo affronterò come le altre partite perché in ogni caso, non ho nulla da perdere. E’ dall’inizio del torneo che non ho nulla da perdere e sabato non cambierà nulla”.

La vittoria di Sinner su Auger-Aliassime

Jannik Sinner ha battuto per la prima volta in carriera Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp, e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha trionfato in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 in un’ora e 11′ di gioco.