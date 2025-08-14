Atp Cincinnati, Sinner in semifinale: Auger-Aliassime ko in due set

Jannik Sinner batte per la prima volta in carriera Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp, e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha trionfato in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 in un’ora e 11′ di gioco. In semifinale il giocatore azzurro affronterà il vincente della sfida tra il francese Atmane e il danese Rune.

Sinner: “Partita ottima, la risposta è stata la chiave”

“E’ stata una partita ottima da parte mia, oggi ho servito bene ma soprattutto ho risposto bene, ho fatto tante cose in modo positivo. Sono riuscito ad alzare il livello, era quello che volevo. Sono contento di essere nella posizione dove sono, ora vediamo come va in semifinale”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo ottenuto contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. “Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso giocatore. Penso di aver risposto molto bene, ho servito bene ma la chiave è stata la risposta. Ho cambiato qualcosina, comunque alla fine è molto difficile giocare contro di lui. Serve bene, si muove bene, fisicamente è in grande forma. Ci siamo preparati nel modo migliore, credo di aver giocato un ottimo tennis – ha aggiunto il tennista azzurro – In generale il primo turno devi abituarti alle condizioni, al campo, dopo un paio di match ho capito dove dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. Sono molto contento di questo, ogni giorno però è diverso, il giorno di riposo per me sarà utile per recuperare” in vista della semifinale, ha concluso Sinner.