Atp Cincinnati 2025, Nardi eliminato da Alcaraz. Avanzano Bolelli-Vavassori

Si ferma agli ottavi di finale questa edizione dell’Atp Cincinnati 2025 per Luca Nardi. Il tennista di Pesaro è stato eliminato in due set (6-1, 6-4) da Carlos Alcaraz, numero due della classifica Atp, in un’ora e 22 minuti di gioco. Ai quarti di finale del Masters 1000 lo spagnolo se la vedrà col russo Andrej Rublëv.

Avanti Zverev, out Fritz

Per quanto riguarda gli altri match, Alexander Zverev supera Karen Khachanov e accede anche lui ai quarti di finale. Il tedesco ha vinto per ritiro dell’avversario quando il match era arrivato al secondo set (con Zverev che aveva vinto il primo 7-5 ed era in vantaggio per 3-0 nel secondo). Brutta sconfitta, invece, per Taylor Fritz, numero 4 al mondo e del seeding. L’americano ha ceduto in tre set (3-6, 7-5, 6-3) al francese Terence Atmane.

Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio

Ottime notizie per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che accedono ai quarti di finale nel doppio. I due tennisti italiani hanno superato in due set – 6-3, 7-6 (10-8) – la coppia americana formata da Robert Cash e James Tracy.

Sabalenka elimina Bouzas Maneiro e va ai quarti

Nel tabellone femminile, invece, Aryna Sabalenka passa ai quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento del Lindner Family tennis center della metropoli dell’Ohio. La tennista bielorussa agli ottavi ha superato in due set (6-1, 7-5) la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.