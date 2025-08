Home > Sport > Tennis > Atp Cincinnati 2025, sorteggio tabellone: con chi gioca Sinner, 7 italiani in campo

Possibile derby azzurro con Musetti ai quarti per la testa di serie numero 1

Il sorteggio del tabellone del torneo Atp di Cincinnati 2025 di tennis è stato effettuato martedì 5 agosto al Lindner Family Tennis Center di Mason, Ohio. L’italiano Jannik Sinner, campione in carica del torneo e numero 1 del mondo, è la testa di serie numero 1 mentre Carlos Alcaraz, finalista a Wimbledon 2025, figura al secondo posto nel seeding.

Il tabellone e il sorteggio

La direzione del torneo ha allargato il tabellone singolare per la prima volta da 56 a 96 giocatori permettendo un mix più ampio di talenti emergenti e veterani. Per questa ragione, le 32 teste di serie (tra cui 5 italiani) riceveranno un bye al primo turno: ecco quali sono.

Le teste di serie

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Taylor Fritz Ben Shelton Alex de Minaur Holger Rune Lorenzo Musetti Andrey Rublev Frances Tiafoe Casper Ruud Daniil Medvedev Tommy Paul Karen Khachanov Flavio Cobolli Jakub Menšík Alejandro Davidovich Fokina Arthur Fils Tomáš Macháč Ugo Humbert Alexei Popyrin Jiří Lehečka Félix Auger‑Aliassime Denis Shapovalov Stefanos Tsitsipas Tallon Griekspoor Brandon Nakashima Alex Michelsen Luciano Darderi Gabriel Diallo Lorenzo Sonego Cameron Norrie

Gli altri due italiani presenti nel main draw sono Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, che giocheranno già a partire dal primo turno.

Il primo turno

Ecco tutti i match del primo turno

Kopriva vs qualificato/lucky loser (il vincente affronterà Sinner)

Baez vs Goffin (chi vince affronterà Diallo)

Thompson vs qualificato (chi vince affronterà Machac)

Martinez vs Jarry (chi vince affronterà Paul)

Rinderknech vs Borges (chi vince affronterà Ruud)

Etcheverry vs Shang (chi vince affronterà Auger-Aliassime)

Maroszan vs qualificato (chi vince affronterà Tritsipas)

Bonzi vs Arnaldi (chi vince affronterà Musetti)

Coric vs O’Connell (chi vince affronterà Fritz)

Bergs vs Fearnley (chi vince affronterà Sonego)

Fonseca vs Bu (chi vince affronterà Davidovich Fokina)

Nishioka vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Cobolli)

Carballes Baena vs Gaston (chi vince affronterà Tiafoe)

Mpetshi Perricard vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Humbert)

Moutet vs McDonald (chi vince affronterà Michelsen)

Safiullin vs Tabilo (chi vince affronterà Rune)

Ugo Carabelli vs Nishikori (chi vince affronterà Shelton)

Altmaier vs Bautista (chi vince affronterà Norrie)

Boyer vs Holt (chi vince affronterà Lehecka)

Walton vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Medvedev)

Ofner vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Khachanov)

Brooksby vs Muller (chi vince affronterà Fils)

Giron vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Nakashima)

Monfils vs Basavareddy (chi vince affronterà Zverev)

Dellien vs Opelka (chi vince affronterà De Minaur)

Comesana vs Munar (chi vince affronterà Darderi)

qualificato/lucky loser vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Popyrin)

Tien vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Rublev)

Kecmanovic vs Quinn (chi vince affronterà Mensik)

qualificato/lucky loser vs qualificato/lucky loser (chi vince affronterà Shapovalov)

Medjedovic vs Kovacevic (chi vince affronterà Griekspoor)

Bellucci vs Dzumhur (chi vince affronterà Alcaraz)

Possibile dunque al secondo turno un derby italiano tra Arnaldi e Musetti e una sfida tra Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz.

I possibili avversari di Sinner e Alcaraz

Sinner guida il lato alto del tabellone, con potenziali avversari in tabellone come Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Tommy Paul, Félix Auger‑Aliassime e Gabriel Diallo. Alcaraz, testa di serie numero 2, è inserito nell’altra metà, con un percorso che lo potrebbe mettere di fronte ad Alexander Zverev in una possibile semifinale.

Il percorso di Jannik Sinner

Secondo il sorteggio del tabellone, Jannik Sinner potrebbe incontrare nel suo percorso:

Secondo turno: Kopriva

Terzo turno: Diallo

Ottavi di finale: Paul

Quarti di finale: Musetti

Semifinale: Fritz

Finale: Alcaraz

I possibili quarti di finale

Questi i possibili quarti di finale del torneo Atp Cincinnati 2025.

Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti

Taylor Fritz vs Holger Rune

Ben Shelton vs Alexander Zverev

Alex De Minaur vs Carlos Alcaraz

Atp Cincinnati 2025, dove vederlo in tv

Il torneo Atp Cincinnati 2025 sarà trasmesso integralmente sui canali Sky Sport e in streaming su Now a partire da giovedì 7 agosto.