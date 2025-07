Wta Montreal 2025, Jasmine Paolini fuori a sorpresa: battuta dalla n°110 del mondo

Jasmine Paolini fuori dal Wta Montreal 2025, torneo 1000 di scena in Canada. L’azzurra è stata battuta a sorpresa dalla giapponese Aoi Ito, n°110 del mondo, nel secondo turno della competizione con il punteggio di 2-6 7-5 7-6.

Altra delusione quindi per la 29enne toscana dopo le sconfitte agli ottavi del Roland Garros (contro Elina Svitolina) e al secondo turno di Wimbledon (contro Kamilla Rachimova). A pesare in questo match sono stati soprattutto i 67 errori gratuiti e il match point sfumato nel secondo set.

Jasmine Paolini, stasera tocca al doppio

“Didn’t have it today, but the work goes on”. Scrive così la tennista azzurra su Instagram commentando la sfida persa in Quebec. Adesso però dovrà ritrovare subito la concentrazione visto che le aspetta un match di doppio, in coppia con Sara Errani. Questa sera, alle 20 ora italiana, sfideranno le padrone di casa Leylah Fernandez e Bianca Fernandez. Chi vince vola agli ottavi.

Chi è Aoi Ito

Aoi Ito è una tennista giapponese classe 2004. Ha esordito nel circuito ITF nel 2021 all’età di 17 anni e ha conquistato il suo primo titolo nel circuito nel 2023 al W15 di Kashiwa. Nel 2024 ha ottenuto un risultato straordinario al 250 di Osaka raggiungendo le semifinali da qualificata. In carriera ha raggiunto la posizione n°100 della classifica mondiale, segnando il suo best ranking. Il successo contro Paolini le vale la prima vittoria contro una top20.

