Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv

Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Nel tabellone del singolare maschile del Masters 1000 canadese, Musetti affronta al secondo turno l’australiano James Duckworth e Arnaldi se la vedrà con un altro australiano, Tristan Schoolkate. Il match di Musetti è il secondo sul campo centrale dopo la sfida Perricard-Rune che apre il programma alle 12.30 ora locale, le 18.30 in Italia. E’ quindi probabile che il carrarino non scenderà in campo prima delle 20 ora italiana. Arnaldi-Duckworth chiude invece il programma del campo 4 nella tarda serata italiana. Sarà possibile vedere in tv le partite dei due italiani e tutte le altre in programma oggi su Sky: diretta dalle ore 17 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max. Il Masters 1000 di Toronto sarà live anche in streaming su NOW.

Precedenti e statistiche

Musetti (n. 10 Atp) è il giocatore con la più alta classifica a non aver ancora vinto un Masters 1000. La seconda sfida in carriera contro Duckworth (n. 106) gli offre l’occasione di una rivincita dopo la sconfitta nell’unico confronto diretto a Parigi-Bercy nel 2021 e la possibilità di guadagnare punti per sostenere l’obiettivo di qualificarsi per le Atp Finals di novembre.

“Torino è sicuramente il mio obiettivo principale – ha detto ad ATPTour.com – ma ovviamente non voglio mettermi troppa pressione addosso. Siamo a metà stagione, quindi ci sono ancora tanti punti da conquistare. E qui nel circuito nordamericano ci sono molti punti in palio con i due Masters 1000 e lo Us Open. Uno dei miei obiettivi è sicuramente essere costante e cercare di raccogliere più punti possibile”.

Arnaldi (n. 41 Atp) inizia il suo percorso contro l’australiano Schoolkate (103) che ha sorpreso il brasiliano Joao Fonseca e conquistato la sua prima vittoria contro un avversario tra i Top 50. Il 24enne Aussie, capace di togliere un set a Jannik Sinner all’Australian Open, è arrivato a Toronto sulla scia del suo primo quarto di finale, a Los Cabos, e si è imposto 7-6 (7-5), 6-4 perdendo solo quattro punti quando ha servito in campo la prima.

“Sono molto felice del risultato di oggi. Penso di aver giocato una buona partita e di aver reso le cose difficili a Joao – ha dichiarato Schoolkate-. Lui è chiaramente un giocatore già molto affermato, è così giovane. Sono semplicemente contento di come ho giocato e non vedo l’ora di giocare la prossima partita”.

L’australiano, che ha firmato la quinta vittoria su dieci partite giocate nel circuito Atp nel 2025, ha sottolineato le condizioni di gioco particolarmente rapide, che potrebbero non essere ideali per il sanremese. “Non ci sono molti tornei che sono così veloci – ha evidenziato – Nell’ultimo torneo sul duro a Los Cabos, ad esempio, i campi erano molto lenti e i rimbalzi alti. Penso che le condizioni a Toronto si adattino al mio stile di gioco: ho un servizio potente, vado a rete, cerco di mettere in difficoltà l’avversario e penso che oggi si sia visto”. Tra Arnaldi e Schoolkate non ci sono precedenti.

Musetti-Duckworth, il pronostico

Eliminato al primo turno sia a Wimbledon sia a Washington, Lorenzo Musetti riparte dal Masters 1000 di Toronto. Testa di serie numero 3 del tabellone, il tennista italiano affronta al secondo turno l’esperto australiano James Duckworth: i bookie, come riporta Agipronews, puntano decisi su Musetti – che si gioca a 1,11 su Planetwin365 – mentre il suo rivale vale 5,90 volte la posta puntata. C’è un solo precedente tra i due giocatori, che risale al 2021 (Masters 1000 di Parigi): all’epoca Duckworth si impose in tre set, opzione che se ripetuta paga 11,78 volte la posta, mentre in pole c’è il 2-0 di Musetti a 1,39.

In Canada, secondo gli esperti, i principali candidati alla vittoria sono Alexander Zverev e Taylor Fritz, numero 1 e 2 del seeding, proposti entrambi a 7,50 su Sisal. Shelton e Medvedev sono in lavagna entrambi a 12, mentre Alex De Minaur, fresco di successo a Washington che lo ha riportato tra i Top Ten, è dato a 16. Il titolo a Musetti, invece, sale a 25 volte la posta puntata.