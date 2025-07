Atp Washington, Bolelli e Vavassori trionfano in doppio: 4° titolo stagionale

Quarto titolo stagionale e settimo complessivo (su 13 finali disputate) per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno conquistato il trofeo del ‘Mubadala Citi DC Open’ (ATP 500 – montepremi 2.396.115 dollari) andato in scena sul cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington, la capitale degli Stati Uniti. In finale i due azzurri (rispettivamente n.12 e n.14 del ranking di doppio), primi favoriti del seeding e quinti nella Race to Turin, hanno battuto per 6-3, 6-4, in poco più di un’ora e un quarto di partita, il monegasco Hugo Nys (n.20) ed il francese Edouard Roger-Vasselin (n.21), terze teste di serie e noni nella Race.

A perfect pairing 🏆🏆



Simone Bolelli & Andrea Vavassori are your men's doubles champions!@KetelOne | #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/54VkLA5LMQ — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) July 27, 2025

Salva 3 match point a Fokina, De Minaur vince titolo maschile

Sedici millimetri possono bastare a fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Per tanto così è rimasto in campo il pallonetto con cui Alex De Minaur ha salvato il terzo match point, l’ultimo in favore dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina prima di completare la rimonta 5-7, 6-1, 7-6(3) e conquistare all’ATP 500 di Washington il suo decimo titolo in carriera. “C’è qualcosa di speciale in questo campo. Ci ero riuscito nel 2018 contro Rublev e, onestamente, sapevo di poterlo fare di nuovo”, ha dichiarato l’australiano, che quell’anno salvò quattro match point contro Andrey Rublev prima di perdere la finale contro Alexander Zverev.

Wta Washington, titolo a Fernandez, battuta in finale Kalinskaya

Leylah Fernandez, numero 36 del mondo, ha invece festeggiato al Mubadala Citi DC Open il quarto e più prestigioso titolo in carriera. Dopo i tre successi nei WTA 250 di Monterrey (2021 e 2022) e Hong Kong (2023), ha dominato 6-1, 6-2 contro Anna Kalinskaya (48 WTA) la finale del WTA 500 di Washington. In questa categoria di tornei la canadese, finalista allo US Open nel 2021, aveva perso la sfida per il titolo a Eastbourne nel 2024.