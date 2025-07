Atp Washington 2025, Cobolli e Arnaldi eliminati: i risultati

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi eliminati da due americani agli ottavi di finale del torneo Atp Washington 2025, che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park. Cobolli, finalista l’anno scorso, è stato sconfitto in un’ora e 13 minuti di gioco per 6-1, 6-4 da Frances Tiafoe, che ai quarti affronterà l’amico Ben Shelton. Battuto in due set anche il sanremese Arnaldi, fermato da Taylor Fritz per 6-3, 6-4 in un’ora e 42′.

Cobolli, numero 18 del mondo (suo best ranking) aveva perso anche l’unico precedente confronto diretto con Tiafoe, numero 11 Atp, a Delray Beach nel 2024. L’azzurro, che aveva sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka all’esordio al secondo turno, ha visto sfumare la possibilità di raggiungere il 12° quarto di finale a livello Atp, il quarto negli ultimi 6 tornei disputati. “Ho mantenuto un bel ritmo nel secondo set. Mi piace giocare così, servizio potente e scambi brevi” ha detto Tiafoe, che ha raggiunto i quarti di finale a Washington per il quarto anno consecutivo.

Sono quattro i giocatori di casa ancora in corsa. Oltre a Tiafoe e Shelton, ai quarti di finale per il secondo torneo consecutivo dopo Wimbledon, che si affronteranno per un posto in semifinale, avanzano anche Brandon Nakashima, che affronterò Alex De Minaur, e Fritz.

Testa di serie numero 1 e fresco semifinalista a Wimbledon, il numero 4 del mondo ha inflitto ad Arnaldi la sua 15ma sconfitta in 20 partite giocate in carriera contro top 10. Il sanremese aveva ottenuto proprio contro Fritz, ad Acapulco 2024 nell’unico precedente confronto diretto, la prima delle due vittorie sul duro contro uno dei primi dieci del mondo (la più recente l’ha completata contro Rublev a Indian Wells lo scorso marzo).

Fritz, testa di serie numero 1, ha un bilancio di 15 vittorie e 2 sconfitte da inizio giugno. In questo periodo ha vinto il titolo a Stoccarda e Eastbourne e raggiunto la semifinale a Wimbledon. A Washington giocherà il suo 62° quarto di finale Atp, il secondo nel torneo. E’ il primo giocatore classificato tra i primi 5 del ranking Atp a raggiungere i quarti in questo torneo dal 2018, quando ci arrivò Alexander Zverev, allora numero 3.

I risultati degli ottavi

I risultati degli ottavi di finale del torneo Atp di Washington: