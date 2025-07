Tennis, ranking Atp: Sinner sempre leader

Un solo cambiamento nella top ten settimanale del ranking Atp di tennis: Ben Shelton supera Holger Rune e sale all’ottavo posto. In vetta c’è sempre Jannik Sinner con un vantaggio di circa 3500 punti su Carlos Alcaraz, terzo Alexander Zverev. Per quanto riguarda gli altri azzurri Lorenzo Musetti resta al settimo posto, Flavio Cobolli ritocca il best ranking e sale alla posizione numero 18. Si rilancia anche Luciano Darderi, che torna in top 50 dopo aver festeggiato il terzo titolo in carriera, a Bastad (46, +9): sarà testa di serie numero 2 in vista del torneo a Umago.

Atp, la top ten del ranking

Jannik Sinner (Ita) 12.030 punti; Carlos Alcaraz (Spa) 8.600; Alexander Zverev (Ger) 6.030; Taylor Fritz (Usa) 5.035; Jack Draper (Gbr) 4.650; Novak Djokovic (Srb) 4.130; Lorenzo Musetti (Ita) 3.350; (+1) Ben Shelton (Usa) 3.330; (-1) Holger Rune (Den) 3.250; Andrey Rublev 3.160

Sinner, forfait a Toronto





Jannik Sinner dà forfait al Masters 1000 di Toronto, in Canada, al via tra una settimana. Le fatiche di Wimbledon si fanno sentire e Sinner, fresco vincitore del torneo londinese , salterà il torneo canadese. Lo ha annunciato lo stesso torneo sui propri profili social. Oltre a Sinner anche Novak Djokovic e Jack Draper hanno dato forfait, il britannico per infortunio. “Sinner e Djokovic sono stati costretti a ritirarsi dal National Bank Open 2025 di Toronto per riprendersi dopo Wimbledon“, si legge sui social.

Quando torna in campo Sinner: il calendario aggiornato



Il Masters 1000 di Toronto sarebbe stato il primo dei tre impegni americani sul cemento, superficie a lui più congeniale. Sinner a questo punto dovrebbe ripartire dal Masters 1000 di Cincinnati e poi, finalmente, lo Us Open. Senza il passo falso nella finale del Roland Garros contro Alcaraz, nella quale ha avuto anche tre match point prima di soccombere al quinto set, l’altoatesino avrebbe ancora avuto la possibilità di conquistare il Grande Slam, impresa riuscita a pochissime leggende del tennis.

Ecco il calendario aggiornato dei prossimi impegni di Sinner

Masters 1000 Cincinnati: 7-18 agosto. Cemento. Nel 2024 Campione, vittoria in finale su Tiafoe

Us Open 2025: 24 agosto-7 settembre. New York, cemento. Nel 2024 Campione, vittoria in finale su Fritz

Pechino, Atp 500: 25 settembre-1 ottobre. Cemento. Nel 2024 finalista, sconfitto da Alcaraz

Six Kings Slam (esibizione): 15-18 ottobre. Riyad, cemento indoor. Nel 2024 Campione, battuto Alcaraz

Ranking Wta, Sabalenka resta regina, Paolini stabile 9/a





Diverse variazioni in chiave italiana nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione dei Wta 250 di Amburgo e Iasi. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, che si è presa una pausa dopo Wimbledon saltando anche la Hopman Cup, è stabile sulla nona poltrona. Alle sue spalle fa sei passi indietro Lucia Bronzetti, numero 70, mentre scende di un gradino Elisabetta Cocciaretto, ora numero 77. Perde quattro posizioni anche Lucrezia Stefanini, che scende al numero 151, mentre ne perde sei Nuria Brancaccio, ora numero 180. Fa un passo indietro anche Giorgia Pedone, ora numero 210. Questa settimana Cocciaretto e Stefanini (ripescata come lucky loser) sono in tabellone nel Wta 250 di Praga. Nessuna variazione nella top ten del ranking. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la quarantesima settimana consecutiva (la 48esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk mantiene 4.751 punti di vantaggio sulla campionessa di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il ‘best ranking’. Sul terzo gradino del podio c’è la regina di Wimbledon, la polacca Iga Swiatek, ex numero uno del mondo che aveva perso la leadership lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive).



La top ten del ranking Wta