Atp Bastad, titolo a Darderi: De Jong sconfitto in tre set

Luciano Darderi conclude la sua settimana da sogno in Svezia superando in tre set l’olandese Jesper De Jong nella finale dell’Atp 250 di Bastad, regalandosi così il terzo titolo della sua carriera e l’ingresso in top 50. C’era stato anche De Jong, in Australia, sulla strada verso il primo Slam in carriera di Jannik Sinner, battuto al secondo turno e da lì avviatosi poi verso i campi rossi. Da allora solo buoni piazzamenti, sino a Bastad. Darderi dal canto suo proprio a Bastad aveva vissuto una delle sue settimane più belle in carriera centrando, tra gli altri, anche il primo successo contro un top 20 (Cerundolo) e dando prova di possedere sia la testa che il gioco per provare ad arrivare fino in fondo. E in finale è stato lui a imporsi in tre set contro l’orgoglioso olandese con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Un risultato con cui ha bissato il titolo vinto in avvio di stagione a Marrakech portando complessivamente a quota tre il numero degli allori collezionati in bacheca. A corollario, c’è anche il ritorno in top 50, un ritorno che porta così a sette il numero complessivo di tennisti italiani presenti in quella fascia di classifica.