Finale Wimbledon 2025, domenica Sinner-Alcaraz: dove vederla (anche in chiaro) orari, pronostici

La finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Sul prestigioso Centre Court dell’All England Club di Londra i due tennisti più forti del momento si affronteranno nella rivincita dell’epica finale del Roland Garros: l’azzurro, numero uno al mondo nel ranking Atp, è alla ricerca di una vittoria storica.

Data e orario

Il match si gioca sul campo centrale di Wimbledon domenica 13 luglio alle 16.00 ora locale (le 17.00 ora italiana).

Un appuntamento storico per il tennis italiano

Questa finale rappresenta un momento epocale per il tennis italiano: Jannik Sinner, numero uno del mondo, è il secondo azzurro uomo dal 2021 (Berrettini) e il terzo in totale insieme a Jasmine Paolini nel tabellone femminile del 2024 a raggiungere la finale di Wimbledon: nessun italiano ha mai vinto il prestigioso torneo dalla prima edizione del 1877. In questa stagione ha già conquistato gli Australian Open e ha sfiorato la vittoria sulla terra di Parigi, dove ha perso contro Alcaraz all’atto finale in una battaglia di cinque set, dopo aver avuto e sprecato tre match point consecutivi. In semifinale, l’azzurro ha superato un avversario leggendario come Novak Djokovic in modo netto (6-3, 6-3, 6-4), dimostrando un livello di gioco eccezionale sull’erba londinese.

La rivalità con Carlos Alcaraz

La sfida con Carlos Alcaraz, numero due del mondo, è ormai una delle più avvincenti e seguite nel panorama tennistico mondiale. I due giovani campioni, rispettivamente 23 e 22 anni, stanno segnando una nuova epoca nel tennis, con scontri che promettono spettacolo e alta intensità agonistica. Alcaraz arriva a Wimbledon forte di due titoli già conquistati sull’erba londinese e di una striscia vincente impressionante, mentre Sinner punta a cancellare uno degli ultimi tabù per il tennis italiano. L’ultima finale tra i due, al Roland Garros 2025, è stata una maratona di quasi cinque ore e mezza, vinta da Alcaraz in un match al cardiopalma, e la rivincita a Wimbledon si preannuncia altrettanto combattuta e spettacolare.

Sinner e Alcaraz si sono affrontati 12 volte in carriera, con un bilancio favorevole a Carlos Alcaraz, che ha vinto 8 incontri, mentre Sinner ne ha conquistati 4. Ma le ultime cinque sfide sono state a favore dell’iberico, e l’ultima vittoria di Sinner risale alla semifinale di Pechino 2023.

Coach Vagnozzi: “Sinner in crescita, fiduciosi per la finale”

“La finale di Wimbledon è la partita che tutti sognano di giocare. È sicuramente una bellissima sensazione”, ha detto alla vigilia a SuperTennis Simone Vagnozzi, coach di Sinner. “Noi abbiamo passato facilmente i primi turni, poi c’è stata una partita molto complicata con Grigor, e in quell’occasione siamo stati fortunati, questo lo sappiamo, perché Jannik non era al 100% – ha aggiunto – però è stato bravo a cambiare un po’ l’inerzia del torneo. Dopo la partita è salito ancora di livello con Shelton, con Novak ha fatto una bellissima partita, quindi siamo fiduciosi di poterne fare un’altra domenica“. Alcaraz, prosegue, “arriva con tanta fiducia, con tante partite vinte consecutive. Ma Jannik ne ha vinte tante anche lui nell’ultimo periodo, quindi speriamo sia una bellissima partita. I miglioramenti ci sono stati, sta crescendo col servizio, nelle ultime due partite ha servito molto bene. Sarà cruciale domenica servire bene, prendere in mano il gioco e avere dei punti gratuiti col servizio”.

Dove vedere la partita in tv e in streaming (anche in chiaro)

Per gli appassionati italiani, la finale sarà trasmessa in tv

In chiaro su TV8

Su Sky Sport per gli abbonati

E in streaming

Su Now

Pronostici: i bookmaker vedono il tris dello spagnolo

Sfida affascinante ed equilibrata anche nelle quote dei bookmaker. Il quarto Slam in carriera dell’altoatesino (dopo due Australian Open e un Us Open) si gioca infatti a 2 su Snai e 2,10 su Planetwin365, ma in lavagna è leggermente favorito lo spagnolo per il suo terzo Wimbledon consecutivo, offerto a 1,75 su William Hill. Nel set betting comanda, in lavagna, l’1-3 a favore del campione in carica, indicato a 4,25, seguito dal 3-1 per Sinner, a 4,60, e dal successo dello spagnolo in tre set a 4,75 volte la posta. Si sale a 5,50 per il 3-0 del numero 1 al mondo, in vantaggio sul 3-2 e il 2-3, appaiati a 6,25.