Wimbledon 2025, Djokovic salta l’allenamento alla vigilia della sfida con Sinner

Novak Djokovic ha annullato la sua sessione di allenamento pomeridiana a Wimbledon giovedì, il giorno dopo la “brutta” caduta poco prima di conquistare la vittoria ai quarti di finale contro Flavio Cobolli.

Djokovic, cosa è successo contro Cobolli

Il 38enne Djokovic, sette volte campione a Londra, che venerdì affronterà il numero 1 Jannik Sinner in semifinale, è scivolato ed è caduto al suo secondo match point contro la testa di serie numero 22. Ha poi vinto i due punti successivi per passare il turno. Interpellato al termine del match, Nole aveva spiegato: “La caduta è arrivato in un momento delicato. In qualche modo sono riuscito a trovare un buon servizio e chiudere il punto. Ovviamente adesso ne parlerò con il mio fisioterapista. Spero che tra due giorni vada tutto bene”.

✨ 52 Grand Slam semi-finals

✨ 14 #Wimbledon semi-finals



Both are all-time records in men's singles 😮‍💨 pic.twitter.com/AGt7rmPNCs — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

Djokovic cancella la sessione di allenamento

La sessione di allenamento del 24 volte campione Slam all’Aorangi Park di Wimbledon era prevista per le 13.00-15.00 ora inglese, l’All England Club ha confermato che la sessione è stata annullata. Djokovic ha comunque la possibilità di riprogrammare l’allenamento in un secondo momento. Sinner aveva anch’egli annullato la sua sessione di allenamento il giorno dopo essersi infortunato al gomito destro durante la vittoria agli ottavi contro Grigor Dimitrov. Poi ieri è sceso regolarmente in campo e ha battuto il numero 10 Ben Shelton in tre set.