Sinner-Djokovic, l’11 luglio la semifinale di Wimbledon 2025: orario e dove vederla

In palio un posto in finale. L’altra sfida vedrà di fronte Alcaraz e Fritz

Venerdì 11 luglio è il giorno delle semifinali di Wimbledon 2025 e l’attesa è tutta per la grande sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, rivincita tra l’altro della fresca semifinale del Roland Garros. L’azzurro ha eliminato l’americano Ben Shelton in tre set cancellando la brutta prestazione contro Dimitrov nei quarti, partita vinta solo per il ritiro del bulgaro. Il serbo invece, che ha raggiunto la 14esima semifinale dello Slam inglese, ha eliminato il nostro Flavio Cobolli in quattro set.

L’altra semifinale, che aprirà il programma di domani invece vedrà di fronte Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica e a caccia del tris consecutivo all’All England Club, contro l’americano Taylor Fritz, numero 5 del seeding.

Il programma dell’11 luglio

Alcaraz vs Fritz ore 14.30 italiane (Campo Centrale)

Sinner vs Djokovic non prima delle 17 (Campo Centrale)

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sinner e Djokovic si affrontano per la decima volta in carriera: il bilancio finora premia l’azzurro, numero 1 al mondo, che in vantaggio per 5-4 avendo oltretutto vinto gli ultimi 4 scontri diretti con il successi tra l’altro nella semifinale dell’ultimo Roland Garros. L’altoatesino a Parigi si è imposto in tre set 6-4 7-5 7-6.

Questi nel dettaglio tutti i precedenti:

2021 Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2 (Secondo turno Masters 1000 Monte-Carlo)

b. Sinner 6-4, 6-2 (Secondo turno Masters 1000 Monte-Carlo) 2022 Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 (Quarti di finale Wimbledon)

b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 (Quarti di finale Wimbledon) 2023 Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) (Semifinale Wimbledon)

b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) (Semifinale Wimbledon) 2023 Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2) (Round Robin Atp Finals)

b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2) (Round Robin Atp Finals) 2023 Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3 (Finale Atp Finals)

b. Sinner 6-3, 6-3 (Finale Atp Finals) 2023 Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5 (Semifinale Davis Cup)

b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5 (Semifinale Davis Cup) 2024 Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 (Semifinale Australian Open)

b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 (Semifinale Australian Open) 2024 Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3 (Finale Masters 1000 Shanghai)

b. Djokovic 7-6, 6-3 (Finale Masters 1000 Shanghai) 2025 Sinner – Djokovic6-4, 7-5, 7-6 (Semifinale Roland Garros)

Dove vedere la partita

La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà visibile su Sky Sport e in streaming su u Sky Go e NOW.

Per i bookie Sinner vede la finale

Non ci sarà una semifinale tutta italiana a Wimbledon, ma un azzurro scenderà comunque in campo sul centrale dell’All England Club. E’ Jannik Sinner, che, come riporta Agipronews, venerdì affronterà Novak Djokovic, ‘giustiziere’ di Flavio Cobolli ai quarti di finale. Il numero 1 al mondo, nella sfida contro il serbo, parte avanti sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 1,43 su Goldbet e 1,45 su Planetwin365 il successo di Sinner. Si sale a 2,70 per quella che sarebbe la quinta vittoria di Djokovic in dieci incontri ufficiali tra i due, la prima dopo quattro trionfi consecutivi dell’italiano, l’ultimo dei quali giocato quest’anno a Parigi, in semifinale al Roland Garros.

Tra il set betting, comanda a quota 3,15 il 3-0 del campione di San Candido, seguito dal 3-1 a 3,75 e dal 3-2 a 5,40. Un’affermazione di Djokovic in quattro o cinque set si gioca a 6,80, con il 3-0 offerto invece a 9,40.

In ottica finale, tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere l’ultimo atto tra i due più forti giocatori del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numeri 1 e 2 del ranking Atp. E per gli esperti, è questa l’opzione più probabile, in lavagna a 1,80. L’italiano spera di potersi prendere la rivincita sullo spagnolo, vincitore degli ultimi 5 precedenti – su 12 totali – tra i due. In ottica titolo, però, continua a comandare Alcaraz a 1,75, seguito da Sinner a 3,30. Vale 4,75 l’ottava volta a Wimbledon di Novak Djokovic, mentre è più staccato, a 21, l’americano Taylor Fritz.

Sinner: “Non vedo l’ora di giocare la semifinale”

Ieri dopo il match vinto contro Ben Shelton per 7-6 (2), 6-4, 6-4, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto contento della mia performance. Lui serve molto bene ed è difficile avere chance, ma ce l’ho fatta. Ormai ci conosciamo bene, sto cercando di affrontare queste battaglie al meglio ed è una bellissima sensazione giocare di fronte a voi”.

Poi il numero 1 al mondo si è proiettato sulla semifinale, la sua quarta di fila in uno Slam, quando ancora non sapeva che il suo avversario sarebbe stato Djokovic che poi ha battuto l’altro azzurro Flavio Cobolli. “Mi ricordo la prima volta sul Centrale, la prima semifinale ed è speciale. Non vedo l’ora di tornare, quando sei giovane fa tantissima differenza abituarsi a questi palcoscenici. Questo è un torneo speciale, vediamo con chi sarà la prossima partita ma spero sia buona”, ha aggiunto l’azzurro che infine ha parlato del suo gomito. “Quando c’è tanta tensione nelle partite cerchi di non pensarci, il gomito è migliorato tanto rispetto a ieri. Ma non cerco scuse, oggi ho dimostrato di poter giocare il mio tennis”, ha concluso Sinner.