Wimbledon 2025, il programma del 9 luglio: in campo Sinner e Cobolli. Orari e dove vedere i match

Jannik Sinner e Flavio Cobolli in scena nei quarti di finale di Wimbledon 2025. I due azzurri in campo nella giornata di oggi, 9 luglio, per cercare di raggiungere una storica semifinale. Già deciso invece il quadro dell’altra semifinale maschile che vedrà opposti Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul programma di oggi da Londra, con orari, tv e streaming, per non perdere nemmeno uno scambio.

Centre Court sleeps before another day of action 😴#Wimbledon pic.twitter.com/RTE5XmfIBh — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2025

Le partite del tabellone singolare maschile

Jannik Sinner contro Ben Shelton

Si giocherà sul Campo 1 non prima delle 15:30 , dopo la conclusione del match femminile tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova.

, dopo la conclusione del match femminile tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova. Apprensione per le condizioni fisiche di Sinner , che prima di avanzare ai quarti a causa del ritiro di Grigor Dimitrov per infortunio era stato costretto a sua volta a un timeout medico a causa di un problema al gomito .

, che prima di avanzare ai quarti a causa del era stato costretto a sua volta a un . I precedenti favoriscono l’azzurro numero 1 al mondo nel ranking Atp con 5 vittorie contro una dell’americano.

Cahill: “Sinner ha lavorato su un campo al coperto, starà bene”

Ieri Sinner aveva annullato un allenamento previsto per il pomeriggio. Il suo coach, Darren Cahill, ha però precisato che l’azzurro ha fatto allenamento al coperto. “Siamo usciti per andare sui campi indoor e gli abbiamo passato la palla per 20-30 minuti, giusto per fargli sentire la pallina. Starà bene, è stato bello tornare in campo. È impossibile per lui prendersi un giorno di riposo“, ha detto Cahill a Tennis Now.

Flavio Cobolli contro Novak Djokovic

Si gioca sul campo centrale non prima delle 16 , dopo la conclusione del match tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic.

, dopo la conclusione del match tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic. Prima storica volta ai quarti di un major per il tennista romano , attualmente numero 24 del ranking Atp ma già virtualmente tra i primi 20. Contro di lui un avversario che non ha bisogno di presentazioni: Novak Djokovic, che agli ottavi ha battuto in quattro set l’australiano De Minaur .

, attualmente numero 24 del ranking Atp ma già virtualmente tra i primi 20. Contro di lui un avversario che non ha bisogno di presentazioni: . L’unico precedente tra i due (Shanghai 2024) è stato vinto da Djokovic.

Le partite del tabellone femminile

Campo centrale: ore 14:30 – Mirra Andreeva vs Belinda Bencic

Campo 1: ore 14 – Iga Swiatek vs Liudmila Sansonova

Dove vedere i match in Italia

Sky Sport trasmette integralmente il torneo di Wimbledon sui suoi canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e canali dedicati. Streaming disponibile su Sky Go e NOW.

Le quote dei bookmaker

Nonostante l’infortunio, Sinner parte favorito sulla lavagna dei bookmaker contro Shelton: vale infatti 1,19 su Planetwin365 e 1,20 su Goldbet la vittoria dell’azzurro, con l’americano proposto invece a 4,20. Tra il set betting, comanda il 3-0 italiano a 2,18, seguito dal 3-1 a 3,30 e dal 3-2 a 5,80. Si sale invece a 10 per un successo dell’americano in cinque set, con il 3-1 offerto a 12 e il 3-0 a 20. Sfavorito invece Cobolli contro Djokovic. L’ex numero 1 al mondo è nettamente preferito dagli esperti, con la qualificazione in semifinale che è proposta a 1,08. Entrare tra i ‘magnifici quattro’ per Cobolli si gioca invece a 7,20. Tra il set betting, in pole a 1,75 il 3-0 Djokovic, seguito dal 3-1 a 3,20 e dal 3-2 a 7. Si sale a 16 per una vittoria italiana in cinque set, con il 3-1 in lavagna a 22 e il 3-0 a 30. Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, passa da 2 a 1,85 il terzo successo consecutivo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo stacca in quota Jannik Sinner, la cui prima volta a Londra è proposta a 3. Attenzione anche a Novak Djokovic, in cerca dell’ottavo titolo a Wimbledon, opzione a 4,75. Più staccato, a 16, l’acuto dell’americano Taylor Fritz.