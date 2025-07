Wimbledon 2025, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale

Nessun problema per Carlos Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il tennista spagnolo ha travolto in tre set il britannico Cameron Norrie, numero 61 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 in un’ora e 41′ di gioco. In semifinale il numero due al mondo affronterà lo statunitense Taylor Fritz.