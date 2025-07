Wimbledon 2025, il programma dell’8 luglio: i match di oggi e dove vederli

Wimbledon 2025 da oggi 8 luglio mette in scena i quarti di finale. Sull’erba inglese non ci sono italiani dopo le emozioni di ieri che hanno visto l’accesso ai quarti di Sinner e Cobolli e il ko di Sonego.

Ad aprire il programma di oggi sul campo 1 alle 14 ci penseranno l’americano Taylor Fritz, numero 5 del tabellone e il russo Karen Khachanov (numero 17). Alle 15.40 poi sul campo centrale occhi puntati su Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 al mondo, che se la vedrà con l’idolo di casa Cameron Norrie.

Only 8 remain…



Who will advance to the gentlemen's singles semi-finals? #Wimbledon pic.twitter.com/9DNQjanL3M — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Nel tabellone femminile ad aprire il quadro sul Centrale ci penserà la favoritissima testa di serie numero 1 la bielorussa Aryna Sabalenka contro la tedesca Laura Siegemund, la 37enne sorpresa del terzo slam stagionale. Nell’altro match di oggi di fronte la russa Anastasija Pavljučenkova e l’americana Amanda Anisimova.

Wimbledon 2025, il programma dei match di oggi

Taylor-Fritz (Campo 1) ore 14

Alcaraz-Norrie (Campo centrale) 15.40

Sabalenka-Siegemund (Campo centrale) 14.30

Anisimova-Pavljučenkova (Campo 1) 15.40

Wimbledon 2025, dove vedere i match di oggi

I match di oggi, come tutti il resto del torneo di Wimbledon 2025, si possono vedere su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (inclusi streaming via NOW e Sky Go): copertura integrale dei campi principali.

SuperTennis TV: highlights e riassunti in differita per seguire i momenti salienti.

Wimbledon 2025, domani in campo Sinner e Cobolli

Jannik Sinner e Flavio Cobolli saranno protagonisti dei quarti di finale in programma domani 9 luglio. Il numero 1 al mondo dopo lo spavento nel match di ieri contro Dimitrov, vinto solo per il ritiro del suo avversario quando il bulgaro era avanti due set a zero, se la vedrà contro l’americano Ben Shelton, numero 10 del tabellone. Lo statunitense ieri ha sofferto ma sconfitto il nostro Lorenzo Sonego. Cobolli, una della sorprese più belle del torneo se la vedrà invece con il suo idolo Novak Djokovic, alla ricerca di un nuovo trionfo sull’erba inglese a 38 anni.

Sinner, oggi farà controlli al gomito

Jannik Sinner ha dichiarato che oggi si sottoporrà a una risonanza magnetica al gomito “per vedere se c’è qualcosa di serio”. “C’è un po’ di preoccupazione”, ha aggiunto ancora. Sinner è caduto nel primo game del match di ottavi di finale contro Grigor Dimitrov, poi vinto grazie al ritiro del bulgaro per un infortunio quando era in vantaggio di due set a zero. Sinner giocherà il suo match di quarti di finale del torneo di Wimbledon contro lo statunitense Ben Shelton.

Sinner: “Dimitrov molto sfortunato, non mi sento vincitore”

“Non so cosa dire, Grigor è un giocatore incredibile e oggi lo ha dimostrato. E’ un buon amico, ci conosciamo bene, è stato davvero molto sfortunato. Ha avuto tanti infortuni e sappiamo quanto tiene a questo sport. Non mi sento per niente un vincitore”. Lo ha affermato Jannik Sinner nell’intervista in campo dopo il ritiro di Grigor Dimitrov. “Grazie per essere venuti ma questo non e il finale che ci saremmo augurati”, ha aggiunto invitando il pubblico a tributare un applauso all’avversario.