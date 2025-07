Sinner-Dimitrov, il bulgaro si ritira da Wimbledon 2025. L’azzurro ai quarti

Jannik Sinner ai quarti di finale dopo il match con Dimitrov, che si è dovuto ritirare per infortunio nel pieno del terzo set, mentre vinceva due set a zero.

Percorso netto dunque fin qui per Sinner, che ha battuto al primo turno il connazionale Luca Nardi, per poi sconfiggere Aleksandar Vucic e Pedro Martinez, tutti in tre set.