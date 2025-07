Wimbledon 2025, Cobolli batte anche Cilic e vola ai quarti

A Wimbledon 2025 prosegue il momento d’oro di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 24 del mondo (ma già dalla prossima settimana entrerà nei primi 20) ha sconfitto oggi l’esperto croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6.

Per Cobolli dunque storico passaggio ai quarti di finale, per la prima volta in uno Slam.

Cobolli: dalle giovanili della Roma alla ribalta nel tennis

Flavio Cobolli non ha sempre fatto il tennista: da piccolo aveva cominciato con il calcio. Una caratteristica in comune con il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che da ragazzo è stato sciatore a ottimi livelli prima di scegliere la racchetta.

Per Cobolli da bambino il regalo di una racchettina e una maglietta di Francesco Totti lo indirizzano prima verso il tennis, con cui comincia a cimentarsi dall’età di tre anni al Tennis Club Parioli, poi verso il calcio, dove arriva a giocare fino ai 13 anni nelle squadre giovanili della Roma, nel ruolo di terzino, sotto la supervisione di Bruno Conti. Opta poi però definitivamente per il tennis e la sua base di allenamento è la Rome Tennis Academy.