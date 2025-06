Il commento scappato allo spagnolo nel suo angolo dopo un punto pazzesco dell'azzurro

E’ finito con una sconfitta per Fabio Fognini il match di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz, ma durante il match, durato oltre 4 ore e finito al quinto set, ci è scappato anche un commento tra l’ironico e lo spazientito: “Che livello, questo può giocare fino a 50 anni” dice Alcaraz.

Fognini ha in realtà 38 anni e questo era il suo ultimo Wimbledon, perché si ritirerà. Alcaraz dunque sembra dire che non ha senso questo ritiro perché il livello di Fognini è talmente alto che “può giocare anche fino a 50 anni”, come si lascia sfuggire in spagnolo, un po’ ridendo e un po’ spazientito. A ridere sono soprattutto i commentatori italiani, che definiscono la frase di Alcaraz un complimento per Fognini.

Carlos Alcaraz has still never lost a first round match at a Grand Slam 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/lGfGgEqwLF — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

I set della partita

Primo set

Nel primo set il match rimane in equilibrio fino all’11esimo game quando è arrivato il break di Alcaraz chiude sul 7-5 con un ultimo gioco in cui sfodera tre servizi vincenti.

Secondo set

Più vivace il secondo set con break e contro-break al settimo e all’ottavo game. Prima lo spagnolo strappa il servizio a Fognini che gli restituisce il “favore” nel gioco successivo. Si arriva al tie-break con il ligure che si impone per 7-5 nonostante la rimonta provata dal campione in carica da 6-2 a 6-5.

Terzo set

Il terzo set inizia subito alla grande. Prima il break di Fogna e poi il contro-break di Alcaraz. Break e contro-break anche all’ottavo e al nono game fino allo strappo decisivo dello spagnolo che si impone 7-5.

Quarto set

Nel quarto set sale in cattedra l’azzurro quando tutti si aspettavano che l’iberico volesse chiudere il match senza soffrire ulteriormente. Il 38enne di Arma di Taggia chiude sul 6-2 breakando il rivale per ben due volte.

Quinto set

Il quinto set si chiude 6-1 per Alcaraz.

