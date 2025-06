I due tennisti all'ultimo atto del torneo 500 di Londra. In passato si sono affrontati già due volte

Carlos Alcaraz scende in campo alle ore 14 a Londra per la finale dell’Atp 500 del Queen’s. Lo spagnolo n°2 del mondo affronta il ceco Jiri Lehecka, n°30 del ranking.

Per il 22enne di El Palmar si tratta della sesta finale del 2025. Le precedenti si sono chiuse con quattro titoli e una sola sconfitta, a Barcellona. Alcaraz infatti è uscito vincitore al Roland Garros, ai Masters 1000 di Roma e Montecarlo e all’Atp 500 di Rotterdam.

It all comes down to this… Who will be our champion of the 2025 #HSBCChampionships ⤵️ — HSBC Championships (@QueensTennis) June 22, 2025

Alcaraz ha già vinto un’edizione del Queen’s

Alcaraz ha già vinto il torneo londinese. Era il 2023. Lo spagnolo aveva sconfitto in finale l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4. L’anno successivo, nel 2024, il titolo è andato allo statunitense Tommy Paul.

I precedenti tra Alcaraz e Lehecka

Tra il n°2 del mondo e Lehecka ci sono due precedenti. I tennisti si sono già affrontati nel 2023 e nel 2025. La prima volta Alcaraz ha avuto la meglio vincendo agli ottavi del Queen’s per 6-2 6-3. La seconda volta, invece, il ceco ha trionfato ai quarti di finale di Doha, in tre set, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4.

Chi è Jiri Lehecka

Jiri Lehecka ha 23 anni ed è nato a Mlada Boleslav, a circa 50 km da Praga, in Repubblica Ceca. Professionista dal 2020, in carriera ha conquistato due titoli: l’Atp 250 di Brisbane nel 2025 e l’Atp 250 di Adelaide nel 2024. Ha raggiunto il suo best ranking lo scorso febbraio andando a posizionarsi al gradino n°22 della classifica.

Atp Queen’s 2025: la finale, orario e dove vederla

La finale Alcaraz-Lehecka è in programma domani alle 15, e vede lo spagnolo nettamente favorito. Come tutto il torneo Atp Queen’s 2025, il match si potrà vedere in tv su Sky Sport per tutti gli abbonati e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

