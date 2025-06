Lo spagnolo affronta il connazionale Munar

Torna in campo oggi, 19 giugno 2025, al torneo Atp Queen’s 2025, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo e numero 1 sull’erba inglese (vista l’assenza di Sinner, impegnato a Halle) affronterà il connazionale Jaume Munar (59) in un match valido per gli ottavi di finale del torneo di avvicinamento a Wimbledon.

Thursday means completing our quarter-final line up 😍 First up are Gabriel Diallo & Jiri Lehecka – live from Andy Murray Arena on @BBCSport & @TennisChannel pic.twitter.com/UzJlghIFE1 — HSBC Championships (@QueensTennis) June 19, 2025

Atp Queen’s 2025: il programma di oggi

Lehecka-Diallo 6-4, 6-2

Fearnley-Moutet

Alcaraz -Munar (ore 16)

-Munar (ore 16) Opelka-Rinderknech

Alcaraz-Munar: dove vederla in tv

Come tutto il torneo Atp Queen’s 2025, il match Alcaraz-Munar si potrà vedere in tv su Sky Sport per tutti gli abbonati e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

