Al vincitore della sfida tra Sinner e Alcaraz andrà il doppio rispetto allo sconfitto

In finale al Roland Garros 2025 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: la sfida di domenica 8 giugno che è già un classico del tennis mondiale, tra il numero 1 e il numero 2 del ranking, ed è la replica dopo soli 20 giorni della finale di Roma vinta dallo spagnolo, non mette in palio solo prestigio e punti Atp, ma anche un cospicuo montepremi.

World No.1 🏆 World No.2 It doesn’t get much bigger than THIS. pic.twitter.com/C2NWTFfRLe — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025

Il montepremi: quanto vale la vittoria a Parigi

Il campione avrà infatti, oltre al trofeo, un premio in denaro di 2.550.000 euro. Esattamente il doppio rispetto allo sconfitto, che intascherà 1.275.000 euro. Quest’anno il Roland Garros ha distribuito in totale ai partecipanti 56.352.000 euro.

Roland Garros 2025, il montepremi turno per turno

Primo turno: 78.000 euro

Secondo turno: 117.000 euro

Terzo turno: 168.000 euro

Ottavi di finale: 265.000 euro

Quarti di finale: 440.000 euro

Semifinale: 690.000 euro

Finalista: 1.275.000 euro

Vincitore: 2.550.000 euro

La finale: orario e dove vederla in tv, anche in chiaro

Il match è in programma domenica 8 giugno alle 15 e sarà trasmesso da Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e in streaming su Now, oltre che su Dazn e discovery+.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, tuttavia Discovery sarebbe intenzionata a trasmettere la finale anche in chiaro sul Nove.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

I match precedenti tra Sinner e Alcaraz vedono in vantaggio lo spagnolo nei confronti diretti con 7 vittorie contro 4 dell’azzurro. Questa è però la prima volta che si affrontano in finale in uno Slam.

2021 – Masters 1000 Parigi – Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5 2022 – Wimbledon – Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 2022 – Atp 250 Umago, finale – Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1 2022 – US Open, quarti di finale Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 2023 – Masters 1000 Indian Wells, semifinale – Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3 2023 – Masters 1000 Miami, semifinale – Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2 2023 – Atp 500 Pechino, semifinale – Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1 2024 – Masters 1000 Indian Wells, semifinale – Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2 2024 – Roland Garros, semifinale – Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 2024 – Atp 500 Pechino, finale – Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6 2025 – Masters 1000 Roma, finale – Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1

