Gauff è anche la più giovane giocatrice a raggiungere le finali dei WTA 1000 di Madrid e Roma e del Roland Garros nello stesso anno solare

E’ Coco Gauff la nuova regina di Parigi. La tennista americana, numero 2 del mondo e del seeding, ha vinto il titolo femminile del Roland Garros battendo in finale la numero 1 del mondo la bielorussa Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 6-7 (5), 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco.

Per la 21enne di Atlanta, Georgia, è la seconda vittoria in carriera in un torneo del Grande Slam, la prima a Parigi dove aveva perso la finale del 2022 contro Iga Swiatek. Gauff diventa anche la più giovane giocatrice a raggiungere le finali dei WTA 1000 di Madrid e Roma (dove ha perso contro Jasmine Paolini, ndr) e del Roland Garros nello stesso anno solare.

Sabalenka-Gauff: tutti i precedenti

La rivalità tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff è molto combattuta e ricca di sfide emozionanti. Dal loro primo incontro nel 2020, le due tenniste si sono affrontate 10 volte, con un bilancio in perfetta parità che testimonia l’equilibrio tra i loro stili di gioco.

Ecco una panoramica dei loro precedenti:

2020, Lexington (Round of 16): Gauff ha vinto 7-6, 4-6, 6-4

2020, Ostrava (Round of 16): Sabalenka ha vinto 1-6, 7-5, 7-6

2021, Roma (Round of 16): Gauff ha vinto 7-5, 6-3

2022, Toronto (Round of 16): Gauff ha vinto 7-5, 4-6, 7-6

2023, Indian Wells (Quarterfinal): Sabalenka ha vinto 6-4, 6-0

2023, US Open (Finale): Gauff ha vinto 2-6, 6-3, 6-2

2024, Australian Open (Semifinale): Sabalenka ha vinto 7-6, 6-4

2024, Wuhan (Semifinale): Sabalenka ha vinto 1-6, 6-4, 6-4

2024, WTA Finals (Semifinale): Gauff ha vinto 7-6, 6-3

2025, Madrid (Finale): Sabalenka ha vinto 6-3, 7-6

Con cinque vittorie ciascuna, il bilancio perfettamente equilibrato rende la finale del Roland Garros 2025 una sfida aperta e imprevedibile, con entrambe le giocatrici pronte a giocarsi il titolo sulla terra rossa.

