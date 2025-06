Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

Vittoria per Musetti, oggi attesa per il match di Sinner

Tornano in campo anche oggi gli azzurri al Roland Garros 2025. Dopo la vittoria ieri in tarda serata di Lorenzo Musetti (8) contro il danese Holger Rune (10) in quattro set, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, oggi tocca di nuovo a Jannik Sinner e anche al doppio azzurro Bolelli-Vavassori. In campo oggi anche Jasmine Paolini che, dopo la sconfitta di ieri in singolare, dove è stata eliminata da Elina Svitolina in tre set per 4-6, 7-6, 6-1, giocherà in doppio con Sara Errani.