Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

In mattinata Paolini, stasera tocca a Musetti

Tornano in campo gli azzurri al Roland Garros 2025. Dopo la vittoria di ieri di Jannik Sinner contro il ceco Jiri Lehecka per 6-0, 6-1, 6-2, oggi tocca di nuovo a Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. L’azzurra, numero 4 del mondo, scende in campo alle 11 nel primo ottavo di finale di giornata. Avrà di fronte l’ucraina Elina Svitolina, numero 14. Musetti, numero 7, chiuderà invece la giornata con il difficile match contro il numero 10, il danese Holger Rune, in programma alle 20.30.

Gli azzurri in campo oggi nel tabellone maschile e in quello femminile

Musetti-Rune DOPPIO Bronzetti/Li contro Kudermetova/Mertens

Errani/Vavassori contro Jiang/Galloway Altri match di giornata Shelton-Alcaraz Roland Garros 2025, dove vederlo Il Roland Garros è trasmesso in esclusiva in Italia dai canali Discovery: Eurosport 1 e 2, visibili anche su Sky e Dazn, offrono la copertura dei match principali compresi quelli degli italiani. In streaming, su Discovery+, c’è invece la diretta integrale di tutti i match da tutti i campi del torneo.

