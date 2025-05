Il numero 1 domina 6-0, 6-1, 6-2, ora Rublev

Al Roland Garros 2025 Jannik Sinner si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale, nel secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il numero uno al mondo ha battuto il ceco Jiri Lehecka, 34° del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in un’ora e 35′ di gioco.

Agli ottavi sfida con Rublev

Il tennista azzurro agli ottavi affronterà il russo Andrej Rublev, che ha passato il turno senza giocare approfittando del ritiro del francese Fils. Il numero 15 del mondo è il primo ostacolo di peso sul cammino dell’altoatesino, che fin qui non ha dovuto faticare più di tanto per superare i primi tre turni.

Sinner: “Oggi ho giocato veramente bene”

“Oggi ho giocato veramente bene per due set e mezzo. E Jiri ha servito anche bene, in modo coraggioso. Sono molto felice”, ha detto Jannik Sinner dopo il match. “Stamattina ho detto al team che mi sentivo bene, pronto anche dal punto di vista fisico. Mi sono scaldato bene, è stato breve più del previsto, 20-25 minuti, ma mi sentivo alla grande. Cerco di andare in campo con la giusta concentrazione e di applicare quello che prepariamo con i miei coach. Poi è importante che io mi senta felice in campo” ha spiegato Sinner, che ha vinto la 17ma partita consecutiva negli Slam e raggiunto gli ottavi per la 15esima volta negli ultimi 16 Slam giocati.

Lunedì affronterà Andrey Rublev, promosso senza giocare dopo il ritiro di Arthur Fils per la frattura da stress alla schiena rivelata stamattina. “I giorni senza tennis sono importanti per me. Dormirò, penso che saremo in campo per un’oretta – ha concluso -. Cerchiamo di migliorare anche se vedendo come ho giocato oggi penso che ci siano poche cose che potrei migliorare“.

