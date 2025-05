In campo Jannik Sinner contro il ceco Lehecka. Nel doppio in campo Errani e Paolini

Torna in campo oggi Jannik Sinner: il numero uno è solo uno degli italiani in campo oggi, 31 maggio, al Roland Garros 2025. Il tennista altoatesino se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka (numero 34 del ranking Atp), che ha battuto in 4 set lo spagnolo Davidovich Fokina. L’azzurro invece arriva da due prove convincenti contro i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet.

Sempre oggi al Roland Garros 2025, è impegnato Flavio Cobolli che sfiderà il tedesco Zverev. Nel doppio tornano in campo Bolelli e Vavassori, contro Balaji/Reyes Varela . Bellucci, in coppia con Marozsan affronterà invece Arevalo e Pavic. Nel doppio femminile Bronzetti, in coppia con Li, impegnata contro Chan e Olmos. Tornano in campo anche Errani e Paolini nella sfida contro Sun e Yuan.

Gli azzurri in campo oggi nel tabellone maschile e in quello femminile

Sinner-Lehecka

Zverev-Cobolli

DOPPIO

Bolelli/Vavassori contro Balaji/Reyes Varela

Bellucci/Marozsan contro Arevalo/Pavic

Bronzetti/li contro Chan/Olmos

Errani/Paolini contro Sun/Yuan

Altri match di giornata

Misolic-Djokovic

Roland Garros 2025, dove vederlo

Il Roland Garros è trasmesso in esclusiva in Italia dai canali Discovery: Eurosport 1 e 2, visibili anche su Sky e Dazn, offrono la copertura dei match principali compresi quelli degli italiani. In streaming, su Discovery+, c’è invece la diretta integrale di tutti i match da tutti i campi del torneo.

