L'azzurro scende in campo nel secondo turno dello Slam sulla terra parigina

Torna in campo Jannik Sinner oggi 29 maggio nel secondo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro numero 1 al mondo del ranking Atp affronta il francese Richard Gasquet (n.166 nel ranking Atp) sul campo Philippe-Chatrier. Ecco tutte le informazioni sul match.

Sinner-Gasquet, a che ora si gioca

Il match tra Sinner e Gasquet è il secondo previsto nella sessione diurna del campo Philippe-Chatrier, che prenderà il via alle 12 con la sfida femminile tra Jessica Pegula e Ann Li. L’azzurro quindi non scenderà in campo prima delle 13:30.

Sinner-Gasquet, dove vederla in tv e in streaming

La partita, come tutto il Roland Garros, sarà trasmessa in diretta da Discovery. Si potrà vedere sul canale tv Eurosport (visibile su Sky e Dazn, anche in streaming) oppure su Discovery+, che offre una copertura completa di tutti i match del torneo.

Sinner-Gasquet, i precedenti

Tre vittorie a zero per Sinner nei precedenti tra l’azzurro e il francese.

Il primo confronto risale a Indian Wells 2022 , dove l’italiano vinse 6-3, 7-6(2).

Nel 2023, a Halle sull’erba , Sinner si impose in tre set 6-3, 5-7, 6-2; in questa partita Gasquet riuscì a strappare un set.

L’ultimo incontro è stato al Roland Garros 2024, con l’azzurro che vinse in tre set 6-4, 6-2, 6-4.

Il pronostico

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, arriva a questo incontro dopo una convincente vittoria in tre set contro Arthur Rinderknech nel primo turno e la finale degli Internazionali d’Italia contro Carlos Alcaraz. Richard Gasquet, 38 anni, ha dichiarato che questo Roland Garros sarà l’ultimo torneo della sua carriera. Nel primo turno ha battuto il connazionale Terence Atmane in quattro set. Il pronostico per il match vede l’italiano nettamente favorito con quote tra l’1.01 e l’1.07 per la vittoria, mentre per il francese ci sono quote molto alte intorno a 50 o più.

