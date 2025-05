Al via il 25 maggio il secondo slam della stagione. I possibili avversari di Sinner

Il sorteggio ufficiale del Roland Garros 2025 di tennis si tiene oggi, 22 maggio, alle ore 14:00 presso L’Orangerie nel Jardin des Serres d’Auteuil a Parigi. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale del torneo.

Sorteggio Roland Garros in diretta, dove seguirlo

Il sorteggio del Roland Garros 2025 non sarà trasmesso in tv, ma sarà possibile vederlo gratuitamente su Youtube, sul canale ufficiale del torneo parigino dello Slam.

Roland Garros 2025, le teste di serie maschili

Saranno 128 i partecipanti al torneo sia maschile che femminile, anche se alcuni di loro si decideranno tramite le qualificazioni in corso in questi giorni. Si conoscono in ogni caso le teste di serie, ecco la top-32 del tabellone maschile.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Taylor Fritz Jack Draper Novak Djokovic Casper Ruud Lorenzo Musetti Alex De Miñaur Holger Rune Daniil Medvedev Tommy Paul Ben Shelton Arthur Fils Frances Tiafoe Grigor Dimitrov Andrey Rublev Francisco Cerúndolo Jakub Mensik Stefanos Tsitsipas Tomas Machac Ugo Humbert Sebastian Korda Karen Khachanov Alexei Popyrin Alejandro Davidovich Denis Shapovalov Matteo Berrettini Brandon Nakashima Felix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz Alex Michelsen

Jannik Sinner al Roland Garros 2025, il possibile percorso

In base al regolamento del sorteggio dei tabelloni, al Roland Garros i tennisti teste di serie seguono una distribuzione precisa che determina gli incroci possibili nei vari turni del torneo.

Ai quarti di finale , le teste di serie dalla numero 1 alla 4 possono incrociare quelle dalla 5 alla 8. Questo significa che, ad esempio, Jannik Sinner (n.1) potrebbe trovare sul suo cammino nei quarti un avversario come Novak Djokovic (n.6) o Lorenzo Musetti (n.8) , ma non Carlos Alcaraz (n.2), che potrebbe affrontare solo in semifinale o finale.

Negli ottavi di finale , le prime quattro teste di serie (1-4) possono affrontare giocatori compresi tra le teste di serie 13 e 16. Allo stesso modo, le teste di serie dalla 5 alla 8 possono incrociare quelle dalla 9 alla 12.

Al terzo turno, le prime otto teste di serie (1-8) possono essere sorteggiate contro giocatori compresi tra le teste di serie 25 e 32, mentre le teste di serie dalla 9 alla 16 possono affrontare quelle comprese tra la 17 e la 24.

Roland Garros 2025, le teste di serie femminili

Aryna Sabalenka Coco Gauff Jessica Pegula Jasmine Paolini Iga Swiatek Mirra Andreeva Madison Keys Qinwen Zheng Emma Navarro Paula Badosa Diana Shnaider Elena Rybakina Karolina Muchova Elina Svitolina Barbora Krejcikova Amanda Anisimova Daria Kasatkina Donna Vekic Ludmilla Samsonova Jelena Ostapenko Clara Tauson Ekaterina Alexandrova Beatriz Haddad Maia Elise Mertens Magdalena Frech Marta Kostyuk Peyton Stearns Leylah Fernandez Linda Noskova Anna Kalinskaya Sofia Kenin Yulia Putintseva

Il calendario del Roland Garros 2025

Il Roland Garros 2025 inizierà il 25 maggio con il primo turno del tabellone principale. Le semifinali femminili sono previste per il 5 giugno, quelle maschili per il giorno successivo. La finale del singolare femminile sarà il 7 giugno, quella del singolare maschile l’8 giugno.

Roland Garros 2025, dove vederlo in tv e in streaming in Italia

In Italia, il Roland Garros 2025 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Eurosport e Discovery+. Sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (disponibili su Sky e Dazn) saranno trasmessi i match principali, compresi quelli dei tennisti italiani. Discovery+, invece, offrirà in streaming la diretta integrale di oltre 900 partite dai 16 campi del torneo parigino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata