A sinistra Rafa Nadal, a destra Carlos Moya

L'ex n°1 del mondo e allenatore smentisce i rumors secondo cui sarebbe il favorito per sostituire Cahill come tecnico del tennista azzurro

Carlos Moya smentisce i rumors secondo cui sarebbe il favorito per sostituire Darren Cahill come super coach di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. “E’ una fake news grande come una casa”, ha dichiarato l’ex tennista spagnolo ed ex allenatore di Rafa Nadal all’emittente radiofonica Radio Nacional de Espana.

Chi è Carlos Moya

Nato a Palma di Maiorca il 27 agosto 1976, Carlos Moya è un allenatore di tennis ed ex giocatore professionista. È stato n°1 della classifica mondiale e ha vinto 20 titoli Atp, tra cui il Roland Garros (1998) e tre Masters 1000. Inoltre ha raggiunto la finale degli Australian Open (1997) e delle Atp Finals (1998). Nel 1996 ha esordito con la squadra spagnola di Coppa Davis con cui ha vinto l’edizione del 2004. Il 17 novembre 2010, a 34 anni, ha annunciato il ritiro dal circuito mondiale.

Nel 2016 ha iniziato la sua carriera da allenatore entrando nello staff tecnico di Milos Raonic. Nel corso dell’anno il canadese è riuscito a salire dalla 14a alla 3a posizione del ranking e a raggiungere la finale di Wimbledon e la semifinale delle Atp Finals. In seguito è diventato il tecnico di Rafael Nadal. Con Moya alla guida, il tennista di Manacor ha conquistato la posizione n°1 della classifica e ha vinto Roland Garros e Us Open.

