Photo by VCG/VCG via AP

L'azzurra scende in campo per la semifinale degli Internazionali di Roma. Chi vince vola in finale contro una tra Qinwen e Gauff

Jasmine Paolini oggi scende in campo contro la statunitense Peyton Stearns (n°42) nella semifinale femminile degli Internazionali di Roma 2025. L’azzurra, n°5 Wta, in caso di vittoria volerebbe in finale contro la vincente del match tra la cinese Zheng Qinwen (n°8) e l’americana Coco Gauff (n°3), che si affronteranno questa sera alle ore 20.30.

Quando e dove vedere la partita in tv

Jasmine Paolini e Peyton Stearns giocano non prima delle ore 15 sul campo Centrale del Foro Italico. Il match sarà trasmesso in chiaro, in diretta, su SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre e 224 sul satellite) oltre che su SkySport. Ecco dove vedere tutti i match degli Internazionali di Roma 2025 in tv.

Il percorso di Jasmine Paolini agli Internazionali Roma 2025

La tennista toscana ha fatto un percorso impeccabile sulla terra rossa del Masters 1000 capitolino sconfiggendo in serie: Lulu Sun, Ons Jabeur, Jelena Ostapenko e Diana Shnaider.

I precedenti tra Paolini e Stearns

Tra l’azzurra e l’americana non ci sono precedenti. Le due non si sono mai affrontate prima d’ora. La 23enne di Cincinnati vanta un titolo Wta in carriera contro i due di Paolini (che in doppio ne ha conquistati sette). Il bilancio complessivo di vittorie/sconfitte è di 170/117 per Stearns e di 402/278 per la 29enne italiana.

Chi è Peyton Stearns

Nata l’8 ottobre 2001 a Cincinnati, Ohio, Stearns ha iniziato a giocare a tennis all’età di otto anni e la sua superficie preferita è il cemento. Durante il college ha ricevuto il premio di All-American mentre giocava per l’Università del Texas, ha aiutato i Longhorns a conquistare due titoli NCAA consecutivi ed è diventata la prima giocatrice nella storia del programma a vincere un titolo NCAA nel singolare. Parallelamente alla sua attività sportiva si è laureata in Scienze motorie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata