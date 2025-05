Debuttano Musetti in singolare, Errani e Paolini in doppio. Spazio anche a Sabalenka, Alcaraz, Medvedev, Tsistsipas e Zverev

Programma ricchissimo oggi, venerdì 9 maggio, agli Internazionali di Roma 2025, dove sono cinque i tennisti azzurri tra singolari maschili e doppio femminile: Francesco Passaro, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio.

Internazionali Roma 2025, 7 italiani in campo: prima partita per Musetti da top ten

Al debutto Lorenzo Musetti, che agli Internazionali BNL d’Italia giocherà il suo primo incontro in carriera da Top 10. Il carrarino affronterà, nel terzo match di giornata sul Centrale del Foro Italico, il finlandese Otto Virtanen in un match totalmente inedito. In apertura di giornata, sulla Grand Stand Arena, tocca a Francesco Passaro (in tabellone con una wild card essendo 101 al mondo) che se la vedrà contro Grigor Dimitrov affrontato solo in un’occasione, lo scorso gennaio agli Australian Open 2025, match che si è concluso con il ritiro del tennista bulgaro. Chiuderà il programma su questo campo Luciano Darderi (n.46 ATP) che affronterà il britannico Jack Draper, n.5 al mondo.

Men’s defending champ and Women’s No.1 headline a stacked Day 5 at the Foro Italico 🏛 Here’s the Day 5 Order of Play 👇#IBI25 | @atptour | @WTA pic.twitter.com/ifNbI86rF6 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 9, 2025

Nel programma di oggi degli Internazionali Roma 2025 c’è spazio per due doppi che impegneranno due coppie azzurre. Non prima delle 14 debutteranno sul Campo 15 Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto e se la vedranno con Sofia Kenin e Lyudmyla Kichenok. Protagoniste sulla SuperTennis Arena saranno invece le campionesse olimpiche, Sara Errani e Jasmine Paolini che giocheranno contro la cinese Xinyu Jiang e la taiwanese Fang-Hsien Wu.

G. Dimitrov – F. Passaro, ore 11, Grand Stand Arena 5-7;3-6

ore 11, Grand Stand Arena J. Draper – L. Darderi , quinto match sulla Grand Stand Arena

, quinto match sulla Grand Stand Arena L. Musetti – O. Virtanen , terzo match di giornata Campo Centrale

, terzo match di giornata Campo Centrale S. Erranni/J. Paolini – X. Jiang/F. Wu, ultimo match di giornata sulla Supertennis Arena

ultimo match di giornata sulla Supertennis Arena L. Bronzetti/E. Cocciaretto – S. Kenin/L. Kichenok, non prima delle 14 sul campo 15

I Big impegnati oggi al Foro Italico: Sabalenka e Alcaraz

Non ci saranno solo i tennisti azzurri a rubare l’occhio degli appassionati della racchetta e dei tanti addetti ai lavori presenti a Roma. Nella sessione diurna debutteranno sul centrale sia la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che affronterà Anastasia Potapova, che Carlos Alcaraz che trova sul suo cammino il qualificato serbo Dusan Lajovic.

Nel femminile, Coco Gauff, finalista a Madrid, affronterà in serata la canadese Mboko. Sempre nel programma serale spazio ci sarà in carica Alexander Zverev. Nel ricco programma di oggi, tra gli altri, giocheranno il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune, rispettivamente campione e finalista al Foro nel 2023.

In for another day of great tennis 😍#IBI25 pic.twitter.com/klnxsno38B — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 9, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata