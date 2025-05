Il tennista spagnolo: "Sono passati tre mesi lunghissimi"

“Il rientro di Sinner? È fantastico. Onestamente, sono davvero felice di averlo di nuovo tra noi. Sono passati tre mesi. Ovviamente per lui è stato difficile e sono abbastanza sicuro che sia stato lunghissimo. Penso che non ci fosse un posto migliore per tornare che qui a casa sua, qui a Roma. E’ fantastico per me, per il il tennis, per i tifosi averlo di nuovo tra noi e che possa giocare di nuovo un torneo”. Così Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, alla vigilia del suo debutto agli Internazionali. “Siamo in posizioni diverse del tabellone. Spero di incontrarlo in finale. Ma quello che voglio dire è che sono davvero felice di vederlo. Mi divertirò a vederlo giocare di nuovo, a vedere le sue partite. Per la gente, penso sia fantastico”, ha aggiunto. “Se penso che qualcuno sia ossessionato dai risultati? Tutti pensino ai risultati, pensino alla vittoria. È giusto. Credo sia normale. Anch’io lo ero. Al momento non lo sono più, credo. Cerco solo di non concentrarmi sui risultati, che vinca o perda. Ma penso che al momento tutti i giocatori pensino al risultato o siano addirittura ossessionati dalle vittorie, dai risultati solo per entrare nei tornei o in classifica. E’ normale”, ha aggiunto.

Alcaraz: “Sono in ottima forma e felice di tornare al Foro”

“Sono davvero felice di essere qui a Roma. È la seconda volta che gioco al Foro, quindi sono emozionato. Gli allenamenti sono andati benissimo finora. Sì, sono in ottima forma. Sono pronto al 100% per iniziare il torneo. Quindi non vedo l’ora che arrivi domani” ha detto il numero 2 al mondo, alla vigilia del suo debutto agli Internazionali. In merito al documentario su di lui andato in onda su Netflix. “Onestamente ero nervoso perché non sapevo come sarebbe stato per la gente quando l’avrebbe guardato, come sarebbero state le loro reazioni. Voglio dire, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Volevo solo che la gente si divertisse a guardarlo, che piacesse anche a loro. Finora le reazioni sono state super positive, il che per me è stato fantastico. Alcuni giocatori mi hanno detto che l’hanno adorato”.

Alcaraz: “Ho pensato solo a recuperare, fiducia per il Roland Garros”

“Fiducia per il Roland Garros nonostante aver saltato alcune partite? Ho giocato a Montecarlo e Barcellona. Non ho potuto giocare a Madrid. E’ un torneo speciale per me. Ma cerco solo di riprendermi dall’infortunio, la cosa non mi preoccupava affatto e ora sì, ho fiducia. Gli allenamenti sono andati bene. Sono semplicemente emozionato di iniziare il torneo. Ovviamente direi che il primo turno in ogni torneo non è mai facile, bisogna abituarsi alle condizioni, al torneo, al campo, a tutto. Ma sì, sono emozionato. Non vedo l’ora che arrivi domani”. Così Carlos Alcaraz, numero due del ranking Atp, alla vigilia del suo debutto agli Internazionali Bnl d’Italia.

