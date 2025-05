Il 23enne umbro, coetaneo di Jannik Sinner, ha battuto Grigor Dimitrov, numero 15 del ranking mondiale

Grande impresa di Francesco Passaro agli Internazionali d’Italia: il 23enne umbro, coetaneo di Jannik Sinner, ha battuto Grigor Dimitrov, numero 15 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5, 6-3, conquistando l’accesso al terzo turno del torneo romano. Sul rosso del Grand Stand Arena del Foro Italico, il giocatore dello Junior Tennis Perugia ha dominato il bulgaro con una prestazione solida e determinata, bissando il successo ottenuto agli Australian Open dove Dimitrov si era ritirato dopo aver perso il primo set.

“Ho battuto un tennista che è nella storia dello sport”

“Battere Dimitrov, un giocatore importante come lui, mi dà una dose di fiducia incredibile. Già ne avevo tanta dopo il set vinto in Australia. Oggi l’ho battuto in due. Ora sono consapevole dei miei mezzi e questo me lo porterò avanti per il torneo e per la stagione”, ha detto Francesco Passaro al termine dell’incontro. “Giocare a Roma per me è incredibile, sentir pronunciare il mio nome, sentire il pubblico. Volevo giocare aggressivo, questa era la mia tattica. Io e il mio team abbiamo studiato questo tipo di match, con il servizio in kick. Mi dà un’energia grandissima e mi fa credere di poter fare bene. Ho battuto un tennista che è nella storia di questo sport”.

Dall’infortunio alla vittoria

Per Passaro si tratta della seconda qualificazione consecutiva al terzo turno degli Internazionali d’Italia, un traguardo che assume un significato ancora maggiore perché arriva dopo l’infortunio che lo aveva fermato a marzo. Il prossimo avversario sarà uno tra Karen Khachanov e Román Burruchaga.

Chi è Francesco passaro: ranking e carriera

Nato a Perugia il 7 gennaio 2001, Passaro aveva già fatto parlare di sé tra il 2021 e il 2022, conquistando cinque titoli ITF e il Challenger di Trieste nel luglio 2022, dove superò in finale Zhang Zhizhen. Nello stesso anno, l’esordio agli Internazionali di Roma, e la vittoria di due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Nel 2025, dopo aver superato le qualificazioni all’ATP 250 di Hong Kong, esce al primo turno ma trova il suo primo successo Slam agli Australian Open, eliminando proprio Dimitrov – allora n.10 del mondo – al debutto. Un exploit che gli permette di entrare nella top 100 del ranking ATP, raggiungendo l’89ª posizione.

