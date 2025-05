Sara Errani. Photo by: Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images

La tennista azzurra è stata sconfitta al primo turno in un'ora e 19 minuti

Sara Errani, oggi 7 maggio, è stata eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia 2025. La tennista bolognese, n°177 Wta, è stata sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka, n°48 al mondo ed ex n°1, con il punteggio di 6-2 6-3.

La veterana azzurra, finalista a Roma nel 2013, entrata nel tabellone grazie a una wild card, si è arresa in un’ora e 19 minuti. Per Osaka al secondo turno ci sarà la spagnola Paula Badosa, n°10 del ranking e n°9 del main draw, all’esordio in questo torneo grazie a un bye.

Sara Errani e Jasmine Paolini campionesse in carica nel doppio

A Sara Errani adesso non rimane che la competizione di doppio femminile, al fianco di Jasmine Paolini. Le azzurre sono campionesse in carica: nel 2024 hanno sconfitto il duo formato dalla statunitense Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe.

Quanto a Paolini, la 29enne di Castelnuovo di Garfagnana, n°5 Wta, esordirà nel singolare venerdì 9 maggio contro la neozelandese Lulu Sun.

Gli altri italiani in gara oggi 7 maggio

Zucchini-Mboko, Super Tennis Arena, secondo match a partire dalle 11

Cocciaretto- Avanesyan, Grand Stand Arena non prima delle 13

Stefanini-Kudermetova, Grand Stand Arena, terzo match

Urgesi-Andreescu, Super Tennis Arena, terzo match

Sonego-Burruchaga, ore 14:30 circa sul Centrale

Passaro-Tseng, ore 16:30 circa Grand Stand Arena

Bu Y. – Darderi non prima delle 20:30 chiuderà la giornata sul campo Centrale

