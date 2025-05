Foto di archivio

Nove italiani impegnati oggi al Foro Italico: tra questi Errani, Sonego e Darderi

Sara Errani apre il programma di oggi, mercoledì 7 maggio, agli Internazionali di Roma 2025. L’azzurra è tra i nove italiani in campo oggi al Foro Italico. La tennista bolognese apre la sessione diurna sul campo Centrale contro Naomi Osaka: due i precedenti tra Errani e la ex numero 1 al mondo, tutti a favore della giapponese. Gli Internazionali di Italia vengono trasmessi in diretta tv anche in chiaro.

Internazionali Roma 2025, le italiane in campo il 7 maggio

Nei singolari femminili giocano oggi altre quattro le azzurre: sulla Grand Stand Arena non prima delle 13 scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto, numero 82 del ranking, contro l’armena Elina Avanesyan, numero 38 Wta con l’azzurra in vantaggio 2-1 nel bilancio degli scontri diretti. A seguire scenderà in campo la numero 148 del ranking mondiale Lucrezia Stefanini, per la prima volta contro la russa ex Top 10 Veronika Kudermetova, ora numero 50 Wta.

Arianna Zucchini, numero 620 della classifica mondiale sfida, giocherà il secondo match dalle 11 sulla SuperTennis Arena, contro la 18enne canadese di origini congolesi Victoria Mboko (156). A seguire Federica Urgesi farà il suo debutto nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia contro un’altra canadese Bianca Andreescu, ex numero 4, oggi 121 del ranking mondiale.

Errani-Osaka, Centrale alle 11

Zucchini-Mboko, Super Tennis Arena, secondo match a partire dalle 11

Cocciaretto- Avanesyan, Grand Stand Arena non prima delle 13

Stefanini-Kudermetova, Grand Stand Arena, terzo match

Urgesi-Andreescu, Super Tennis Arena, terzo match

Gli italiani in campo il 7 maggio a Roma

Lorenzo Sonego, numero 44 del ranking Atp fa il suo esordio sul Centrale come terza partita della giornata: il 29enne piemontese affronta, per la prima volta in carriera, l’argentino Roman Andres Burruchaga, attualmente numero 135. In serata, non prima delle 20:30, scenderà in campo Luciano Darderi, numero 46 della classifica mondiale, contro il cinese numero 73 Buyunchaokete. Sulla Grand Stand Arena invece esordirà Francesco Passaro, entrato in tabellone principale grazie a una wild card.

Il 24enne di Perugia, attualmente posizione al n.101 della classifica mondiale, affronterà il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng, 23enne appena un posto dietro al nostro tennista nel ranking. Tra i due un solo precedente nel 2024 al Challenger di Vicenza, con vittoria di Tseng in due set.

Sonego-Burruchaga, ore 14:30 circa sul Centrale

Passaro-Tseng, ore 16:30 circa Grand Stand Arena

Bu Y. – Darderi non prima delle 20:30 chiuderà la giornata sul campo Centrale

