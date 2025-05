foto di archivio

Al Foro Italico giocano anche altre due italiane: Brancaccio e Pedone

Gli Internazionali di Roma 2025 entrano nel vivo oggi, martedì 6 maggio. Iniziano i primi incontri del tabellone di singolare femminile con tre italiane, tra cui Lucia Bronzetti, in programma nei dieci match di primo turno previsti sui campi del Foro Italico. Ecco dove vedere in tv gli Internazionali di Roma 2025.

Internazionali Roma 2025, le italiane in campo martedì 6 maggio

Lucia Bronzetti, numero 58 del ranking, inizia la sua avventura a Roma sfidando la 35enne lettone Anastasija Sevastova: si tratta del terzo match sulla Grand Stand Arena col primo che inizia alle 10. Tra le due tenniste non ci sono precedenti. La lettone è da poco tornata a giocare dopo una lunga assenza prima per maternità e poi per un infortunio a un ginocchio.

A seguire sullo stesso campo giocherà un’altra italiana Nuria Brancaccio contro la statunitense Peyton Stearns. L’azzurra di Torre del Greco, attualmente n.183 nel ranking mondiale, arriva nel tabellone principale con una wild card e va a caccia della prima vittoria al Foro Italico. Contro la 23enne di Cincinnati (numero 42 WTA) non ci sono precedenti.

L’altra azzurra in campo oggi è Giorgia Pedone, numero 229 Wta: scenderà in campo al Foro Italico sul Pietrangeli, come secondo match (inizio ore 10) e affronterà la neozelandese Lulu Sun, numero 46 del ranking, arrivata tra le migliori otto a Wimbledon nel 2024. Anche la 20enne palermitana è entrata nel main draw degli Internazionali d’Italia con una wild card e contro Sun sarà una sfida inedita.

Lucia Bronzetti-Anastasija Sevastova, Grand Stand Arena (terzo match a partire dalle 10)

Nuria Brancaccio- Peyton Stearns, Grand Stand Arena (quarto match a partire dalle 10)

Giorgia Pedone, Pietrangeli, (secondo match a partire dalle 10)

Internazionali Roma 2025: il programma femminile di martedì 6 maggio 2025

Sul campo Centrale i match iniziano alle ore 11: il primo incontro è quello tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e l’americana Ann Li. A seguire altre tre partite di primo turno di singolare femminile: Parks -Cristian, Sramkova-Kessler e Birrel-Kartal. Sulla Grand Stand Arena, dopo l’incontro di qualificazione maschile tra Carreno Busta-Burruchaga, scende in campo la ceca ex numero due al mondo Petra Kvitova contro la rumena Irina-Camelia Begu. In campo anche la greca Maria Sakkari contro la polacca Maja Chwalinska per le qualificazioni. Condividere emozioni 🤩 Tutti al Foro Italico per la prima giornata del tabellone principale degli #IBI25 ✨#RealePerTeMutuaPerTutti @Reale_Mutua pic.twitter.com/GGuWaoZ4Wq — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2025 Internazionali Roma 2025, le qualificazioni maschili di martedì 6 maggio Tra gli uomini oggi si giocano ancora i match di qualificazione. In campo due italiani Giulio Zeppieri, numero 344 del ranking contro lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, attualmente numero 149 al mondo: nessun precedente tra i due. A caccia di un posto nel tabellone principale anche Federico Arnaboldi, numero 194 ATP, contro il finlandese Otto Virtanen (numero 130 al mondo). Tra gli altri incontri di qualificazione maschile in programma nella seconda giornata degli Internazionali di Italia 2025 quello tra Cameron Norrie e Dusan Lajovic, terzo incontro dalle ore 10 sul campo 14; Marton Fucsovic e Alexander Shevchenko (primo match sul campo 2, dalle ore 10); Jesper De Jong – Thiago Seyboth Wild, seconda partita sul campo 1.

