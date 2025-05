Battuta Anastasija Sevastova, ex n. 11 oggi n. 580

La prima volta al Foro non si scorda mai. Lo sa bene Lucia Bronzetti, n. 58 al mondo, la cui prima gioia in carriera agli Internazionali BNL d’Italia contro Anastasija Sevastova, ex n. 11 oggi n. 580. L’azzurra si è imposta col punteggio di 6-3, 6-4 prenotando così la sfida di secondo turno contro Karolina Muchova, n. 13 WTA e finalista del Roland Garros 2023.

Le altre italiane in campo oltre a Bronzetti

A seguire sullo stesso campo gioca ora un’altra italiana Nuria Brancaccio contro la statunitense Peyton Stearns. L’azzurra di Torre del Greco, attualmente n.183 nel ranking mondiale, arriva nel tabellone principale con una wild card e va a caccia della prima vittoria al Foro Italico. Contro la 23enne di Cincinnati (numero 42 WTA) non ci sono precedenti.

L’altra azzurra in campo oggi è Giorgia Pedone, numero 229 Wta: scenderà in campo al Foro Italico sul Pietrangeli, come secondo match (inizio ore 10) e affronterà la neozelandese Lulu Sun, numero 46 del ranking, arrivata tra le migliori otto a Wimbledon nel 2024. Anche la 20enne palermitana è entrata nel main draw degli Internazionali d’Italia con una wild card e contro Sun sarà una sfida inedita.

