Migranti, Meloni: “Storico l’accordo Ue sui rimpatri, l’Europa segue la strada indicata dall’Italia”

L’accordo raggiunto in Europa sul nuovo regolamento per i rimpatri è “storico” ed è anche il risultato del lavoro svolto dall’Italia. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato su X, spiegando che le nuove norme consentiranno di rimpatriare “in modo più rapido ed efficace” chi non ha diritto a restare nell’Unione europea.

L’Italia, ancora una volta, indica la strada. pic.twitter.com/OHGxkbBxm9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 3, 2026

La premier sottolinea inoltre che il regolamento permetterà di aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi, seguendo la strada tracciata dal protocollo con l’Albania. Si tratta, dice Meloni, di “una soluzione innovativa” che la sinistra avrebbe cercato di ostacolare, ma che oggi è diventata uno strumento a disposizione dell’intera Europa. “Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui”, conclude Meloni, rivendicando che “l’Italia ha indicato la strada e oggi l’Europa la sta percorrendo”.