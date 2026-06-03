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mercoledì 3 giugno 2026

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Migranti, Meloni: “Storico l’accordo Ue sui rimpatri, l’Europa segue la strada indicata dall’Italia”

Migranti, Meloni: “Storico l’accordo Ue sui rimpatri, l’Europa segue la strada indicata dall’Italia”
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Altare della Pace per la Feste del 2 Giugno (Foto LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili)
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Il regolamento permetterà di aprire centri nei Paesi terzi, come nel caso del protocollo con l’Albania

L’accordo raggiunto in Europa sul nuovo regolamento per i rimpatri è “storico” ed è anche il risultato del lavoro svolto dall’Italia. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato su X, spiegando che le nuove norme consentiranno di rimpatriare “in modo più rapido ed efficace” chi non ha diritto a restare nell’Unione europea.

La premier sottolinea inoltre che il regolamento permetterà di aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi, seguendo la strada tracciata dal protocollo con l’Albania. Si tratta, dice Meloni, di “una soluzione innovativa” che la sinistra avrebbe cercato di ostacolare, ma che oggi è diventata uno strumento a disposizione dell’intera Europa. “Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui”, conclude Meloni, rivendicando che “l’Italia ha indicato la strada e oggi l’Europa la sta percorrendo”.

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