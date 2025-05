Il numero uno al mondo è arrivato all'aeroporto di Ciampino in vista del suo rientro in campo dopo lo stop di tre mesi per il caso clostebol

Jannik Sinner è arrivato a Roma. Il numero uno del mondo è atterrato all’aeroporto di Ciampino con un volo proveniente da Nizza in vista del suo rientro in campo in programma agli Internazionali BNL d’Italia dopo lo stop di tre mesi per il caso clostebol.

Lunedì subito tre impegni per il 23enne di Sesto Pusteria: alle 16 il media day – la consueta conferenza stampa pre-torneo, alle 18 la celebrazione del doppio successo lo scorso novembre a Malaga delle nazionali di Davis Cup e Billie Jean King Cup sul Centrale, e alle 19 (fino alle 21) – sempre sul Centrale – il primo allenamento con il ceco Jiri Lehecka.

